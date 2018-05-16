Homepage
Accessibility links
ወደ ዋናው ይዘት ይለፉ
ድጋፍ በቀላሉ ለማግኘት
News
Sport
Weather
Radio
Arts
ዝርዝር
Search
Search the BBC
Search the BBC
News አማርኛ
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
ዶክተር ፍቅሩ ማሩ
16 ሜይ 2018
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ያጋሩ
ይህንን ለሰው አጋራ
Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ማስፈንጠሪያ ይውሰዱ
https://www.bbc.com/amharic/44135571
ስለ ማጋራት ተጨማሪ ያጋሩ
ማጋሪያ ምረጥ
ይህንን ዜና ያጋሩ
ስለማጋራት
Facebook
Messenger
Messenger
WhatsApp
Twitter
ኢሜይል
ዋና ዋና ዜናዎች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ዶክተር ፍቅሩ ማሩ
ዶክተር ፍቅሩ ማሩ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
የዓመቱ የምድራችን ኃያል ሰዎች
የዓመቱ የምድራችን ኃያል ሰዎች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
እውን ደምበል ሐይቅ የለም?
እውን ደምበል ሐይቅ የለም?
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
በመጦሪያቸው ሌሎችን የሚጦሩት የድሬዳዋዋ እናት
በመጦሪያቸው ሌሎችን የሚጦሩት የድሬዳዋዋ እናት
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
“ህዝቡ ፍርሃትን አሸንፏል” አንዷለም አራጌ
“ህዝቡ ፍርሃትን አሸንፏል” አንዷለም አራጌ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
አስከሬን ሰብሳቢዎቹ ኢራቃውያን በሞሱል
አስከሬን ሰብሳቢዎቹ ኢራቃውያን በሞሱል
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ