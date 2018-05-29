የቼልሲ እግር ኳስ ቡድን ባለቤት አብራሞቪች እስራኤላዊ ዜግነት ለማግኘት ብቁ ናቸው
ሩሲያዊው አይሁድ ቢሊየነርና የቼልሲ እግር ኳስ ቡድን ባለቤት ሮማን አብራሞቪች፣ እስራኤላዊ ዜግነት ለማግኘት ብቁ መሆናቸው ስለተረጋገጠ ወደ ቴላቪቭ አቅንተዋል።
የእስራኤል ኢሚግሬሽን ጉዳዮች መስሪያ ቤት ለቢቢሲ እንደተናገረው ባለፈው ሳምንት አብራሞቪች ሞስኮ በሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ለጥያቄ ቀርበው ነበር፤ በዚህም ምክንያት ወደ እንግሊዝ ለመብረር የሚያስችላቸው ቪዛ ዘግይቷል ብለዋል።
የእርሳቸው ቃል አቀባይ ግን በእስራኤል ዜግነት በማግኘታቸው ዙሪያ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል።
የ51 ዓመቱ አብራሞቪች በእስራኤል እጅግ በጣም ሐብታሙ ግለሰብ ይሆናሉ ማለት ነው።
ወደ እንግሊዝ መግባት የሚያስችላቸው የኢንቬስተር ቪዛ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ጊዜው ያለፈበት ሲሆን የእንግሊዝ መንግስት ኃላፊዎች ግን በግለሰብ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠት አልፈለጉም።
አብራሞቪች በዌምብሌ የተካሄደውንና ቼልሲ ማንችስተር ዩናይትድን ያሸነፈበትን የኤፍ ኤ ዋንጫ የፍፃሜ ጨዋታ ሳይታደሙ ቀርተዋል።
የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን አብራሞቪች በአለም ላይ የሚገኙ አይሁዳውያን ወደ እስራኤል ሲመለሱ የሚሰጣቸውን የተመላሽ መታወቂያ እንደተሰጣቸው ዘግበዋል።
ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል የሀገር ውስጥ ሚኒስቴርን ጠቅሶ እንደዘገበው አብራሞቪች ሰኞ እለት እስራኤል መግባታቸውን እንዳረጋገጡለት ዘግቧል።
አብራሞቪች ወደ እስራኤል በተደጋጋሚ የሚመላለሱ ሲሆን በ2015 በቴል አቪቭ ሆቴል ገዝተው ወደ መኖሪያነት ቀይረውታል።
የእስራኤል ፓስፖርት የያዙ ተጓዦች ያለቪዛ ወደ እንግሊዝ ገብተው ለአጭር ቀናት መቆየት ይችላሉ።
አብራሞቪች 11 ቢሊየን ዶላር የሚገመት ሀብት እንዳላቸው የፎርብስ ዘገባ ያሳያል። .