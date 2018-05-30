በሰሜን ሸዋ ዞን አንጎለላና ጠራ ወረዳ ሰርቲ ቀበሌ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የ18 ሰዎች ህይወት አለፈ
አደጋው ለሐይማኖታዊ በዓል ጻድቃኔ ማሪያም ሄደው የነበሩ ምዕመናንን አሳፍሮ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ከአዲስ አበባ ወደ ደብረ ብርሀን ሲጓዝ ከነበር ሚኒባስ ጋር በመጋጨቱ የደረሰ ነው።
በአደጋው ወዲያውኑ የ13 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 5ቱ ሆስፒታል ከደረሱ በኋላ ህይወታቸው ማለፉን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ አስተባባሪ የሆኑት ዋና ኢንስፔክተር መንገሻ አውራሪስ ለቢቢሲ ገልፀዋል።
አውቶቡሱ ዳገት እየወጣ ሚኒባሱ ደግሞ ቁልቁለት እየወረደ እንደነበር የተናገሩት ኢንስፔክተሩ በስፍራው ለአደጋ የሚያጋልጥ እይታን የሚከለክል ምንም ነገር እንዳልነበር አስረድተዋል።
በአደጋው በሚኒባሱ ተሳፋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰም ገልፀዋል።
አደጋው ትናንት ማክሰኞ ከቀኑ 10፡30 ላይ እንደደረሰ የገለፁት ኢንስፔክተሩ እስከ ምሽቱ 4፡00 ሰዓት ድርስ የአደጋው ተጎጂዎችን ለማውጣት መንገድ ተዘግቶ እንደነበር አስታውቀዋል።
ኢንስፔክተር መንገሻ የአደጋው መንስኤ በመጣራት ላይ መሆኑን ገልፀው በክልሉ የሚደርሱ አብዛኞቹ የትራፊክ አደጋዎች ከፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከር እንደሆነ ተናግረዋል።
በክልሉ ለአደጋ አስጊ በሆኑ ቦታዎች አደጋዎች ሲከሰት አይታዩም የሚሉት ኢንስፔክተር መንገሻ አሽከርካሪዎች ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከራቸው ለሚደርሱ አደጋዎች ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል ብለዋል።
ኮሚሽኑ በክልሉ የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎችን ለመቀነስ ከተለያዩ አካላት ጋር እየሰራ እንደሆነ ጠቅሰው የፍጥነት መቆጣጠሪያ ራዳር እጥረት እንዳለባቸውም አመልክተዋል።