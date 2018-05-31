ሴቭ ዘ ችልድረን በዓለም 1.2 ቢሊየን ሕፃናት አደጋ ላይ ናቸው ሲል አስታወቀ
ከዓለም ሕፃናት መካከል ግማሽ ያህሉ በድህነት፣ በግጭት፣ በልጃገረዶች ላይ በሚደርስ መገለል አደጋ የተጋለጡ ናቸው ሲል የሴቭ ዘ ችልድረን ሪፖርት ገለፀ።
የሕጻናት አድን ድርጅቱ ጥናት እንደሚያስቀምጠው ከ1.2 ቢሊየን ሕፃናት መካከል ከተዘረዘሩት ችግሮች አንዱን ሲጋፈጥ 153 ሚሊየኑ ደግሞ ሦስቱንም ፈተናዎች ይጋፈጣሉ ሲል አትቷል።
እንደ ሪፖርቱ ከሆነ የዓለም አቀፉ ሁኔታ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነፃፀር መሻሻል ቢያሳይም ለውጡ ግን በበቂ ደረጃ ፈጣን አይደለም ሲል ያስቀምጣል።
ይህ ሪፖርት የወጣው ነገ ታስቦ ከሚውለው ዓለም አቀፉ የሕፃናት ቀን ቀደም ብሎ ነው።
ይህ የሴቭ ዘ ችልድረን ጥናት 1 ቢሊየን ሕፃናት ድህነት በተንሰራፋባቸው ሀገራት እንደሚኖሩ ያስቀመጠ ሲሆን 240 ሚሊየኑ ደግሞ በግጭት በሚታመሱ ሀገራት፣ 575 ሚሊየን ልጃገረዶች ደግሞ ሴቶች ላይ በሚደርሱ መገለሎች በሚደረግባቸው ሀገራት ይኖራሉ ብሏል።
"በማንነታቸው ምክንያትና በሚኖሩበት ስፍራ የተነሳ እነዚህ ህፃናት ልጅነታቸውንና የወደፊት ህልማቸውን ይሰረቃሉ " ይላል ሪፖርቱ።
አክሎም ጥናቱ በተሰራባቸው 175 ሀገራት መካከል በ95 ሐገራት መሻሻል ታይቷል፤ ነገር ግን በ40 ሀገራት እንደውም አሽቆልቁሏል ይላል።
ሀገራት ደረጃ የወጣላቸው በእያንዳንዱ ሀገራት ሕፃናቱ ሞትን የሚጋፈጡበት፣ በምግብ እጥረት የተጎዱት፣ የትምህርት እድል መነፈጋቸው፣ ካለ እድሜ ጋብቻ፣ እናትነት እና ሥራ ከግምት ገብተው ነው።
ሲንጋፖርና ስሎቫኒያ ኖርዌይንና ስዊዲንን በሦስተኛነት አስከትለው የደረጃውን ሰንጠረዥ ሲመሩ በአምስተኛነት ደግሞ ፊንላንድ ተቀምጣለች።
የደረጃው ሰንጠረዥ ወለል ላይ የሚገኙት ሀገራት ደግሞ ኒጀር ከማሊ እና ከሌሎች አስር የምዕራብ እና መካከለኛው አፍሪካ ሀገራት ጋር በመሆን ነው።
ሴቭ ዘ ችልድረን ጨምሮ እንዳመለከተው በኢኮኖሚ እና በወታደራዊ አቅማቸው ገናና ቢሆኑም አሜሪካ 36ኛ፣ ቻይና ደግሞ 40ኛ በመሆን የደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ተቀምጠዋል።
የበጎ አድራጎቱ 10 ወሳኝ ያላቸውን ነጥቦች በመጥቀስ የተባበረ ክንድ እንደሚያስፈልጓቸው ዘርዝሯል።
እነዚህም በአፍላነት ለእርግዝና መጋለጥና እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ሆኖ ትዳር መመስረት፣ በድሃና ሐብታም ሀገራት መካከል ያለው ልዩነት መስፋት፣ ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት ለመኖር ፈታኝ መሆን፣ የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛና ትምህርትን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማዳረስ ያለው ጥረት መዘግየት ናቸው።
የተባበሩት መንግሥታት የሕጻናት አድን በጎ አድራጎት ድርጅት በየደቂቃው 20 ሰዎች በግጭት ወይም በተለያዩ ጭቆናዎች ምክንያት ከመኖሪያቸው ይፈናቀላሉ ብሏል።