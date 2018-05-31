ፌዴሬሽኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥያቄ ሳይቀበለው ቀረ
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘንድሮ በዳላስ ከተማ በሚካሄደው 35ኛው የባህል እና ስፖርት ፌስቲቫል ላይ እንዲገኙ ብሎም ንግግር እንዲያደርጉ የቀረበለትን ጥያቄ የኢትዮጵያዊያን የስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ ሳይቀበለው ቀርቷል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይ በሚደረጉ ፌስቲቫሎች ላይ መገኘት እንደሚችሉ ግን ፍንጭ ሰጥቷል።
ፌዴሬሽኑ በኦፊሴላዊ ድረ-ገፁ ላይ የአሁኑን ጥያቄ ላለመቀበል የወሰነው በበርካታ አስገዳጅ ምክንያቶች መሆኑን ገልጾ፤ አበይት የሚላቸውን ሦስት ምክንያቶችን ዘርዝሯል።
ፌዴሬሽኑ ጥያቄው የቀረበው የፌስቲቫሉ ቀን በተቃረበበት ጊዜ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የእንግዶች እና ታዳሚዎችን ደህንነት ለመጠበቅ ተጨማሪ እርምጃዎችን ለመውሰድ ጊዜው አለመፍቀዱን በዋና ምክንያትነት አስቀምጧል።
በተጨማሪም ፌስቲቫሉ የሚደረግበት ስታዲየም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊፈጥሩት የሚችለውን ትኩረት ተከትሎ የሚመጣውን ታዳሚ ለማስተናግድ አቅም የሌለው መሆኑና ውድድሮችን የሚመለከቱ ቅድመ-ዝግጅቶች የተከወኑ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መገኘት ምክንያት ሊፈጠሩ የሚችሉ ሽግሽጎችን ለማድረግ የሚያበቃ ጊዜ አለመኖሩ ናቸው።
ከዚህ ውሳኔ ባሻገር ግን የፌዴሬሽኑ አብዛኞቹ የቦርድ አባላት ጥያቄው በመቅረቡ ክብር እንደተሰማቸው፣ ፌዴሬሽኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመጪው የኢትዮጵያ ትውልድ አብሮነት ሲል የሚያደርጉትን ሰላማዊ ንግግር እንደሚደግፍም አስታውቋል።
የፌዴሬሽኑ ሊቀመንበር አቶ አብይ ኑርልኝ ከ30 በላይ የሆኑ ተሳታፊ ቡድኖች የቦርድ አባላት በሚሰጡት ድምጽ፣ በአብላጫ ድምጽ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ እንደሚሰጥ ለቢቢሲ ከቀናት በፊት አስታውቀው ነበር።