የጓቲማላው እሣተ ገሞራ ሕይወት እየቀጠፈ ነው
በጓቲማላ የተነሳው እሣተ ገሞራ የበርካቶችን ሕይወት ሲቀጥፍ፤ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተጎድተዋል። እሣተ ገሞራው በተነሳበት አካባቢ ያሉ ነዋሪዎችም ሥፍራውን ጥለው መሰደዳቸውን ቀጥለዋል።
ከጓቲማላ ዋና ከተማ 40 ኪሎሜትር ያህል ርቆ የተነሳው የጓቲማላው ፊየጎ እሣተ ገሞራ የቀለጠ አለት ያዘለ ወንዝ ጨምሮ እሣተ እየተፋ እንደሆነ ተነግሯል።
የሃገሪቱ አስቸኳይ ጊዜ መሥሪያ ቤት እንዳሳወቀው እስካሁን ቢያንስ 25 ሰዎች ሕይወታቸው ያለፈ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል።
የጓተሚማላው ላ አውሮራ አውሮፕላን ማረፊያም ለጊዜው ከአገልግሎት ውጭ እንዲሆን ተደርጓል።
ፕሬዝደንት ጂሚ ሞራሌስ የሚደርሰውን አደጋ የሚቆጣጠር የአስቸኳይ ጊዜ ግብረ ኃይል እንደተቋቋመ አሳውቀዋል። "ቢያንስ በሶስት አካባቢዎች ትልቅ ጥፋት ሊደርስ እንደሚችል እንገምታለን" ሲሉም ተደምጠዋል።
የእሣተ ገሞራ ፍንዳታው በአውሮፓውያን 1974 በሃገሪቱ ተከስቶ ከነበረው መሰል ክስተት በኋላ ትልቁ ሆኖ ተመዝግቧል።
ህፃናት በአደጋው ሕይወታቸውን ካጡት መካከል እንደሆኑ ተዘግቧል፤ የአደጋ ጊዜ ሠራተኞችም የነበልባሉ ሰለባ ሆነዋል፤ ሌሎች ተጨማሪ ሰዎችም ሕይወታቸው አልፎ ሊሆን እንደሚችል ስጋት አለ።
ከእሣተ ገሞራው አልፎ የንፋሱ አቅጣጫ ለአደጋው መባባስ የበኩሉን አስተዋፅኦ እያበረከተ ይገኛል።
አደጋው በአጠቃላይ ለ1.7 ሚሊየን ሰዎች ጠንቅ መሆኑን ተከትሎ ነዋሪዎች ከጭሱ የሚከላከል ጭምብል አጥልቀው እንዲንቀሳቀሱ ተነግሯቸዋል።