የቀንድ ከብት ዘራፊዎች ናይጄሪያን አስጨንቀዋል
ዘራፊዎቹ በናይጄሪያ ዛኖካ በምትባለዋ መንደር የደረሱት በሞተር ሳይክል ነበር። ወዲያወኑ ነዋሪዎች ላይ መተኮስና ቤቶችን ማቃጠል ያዙ።
ተመሳሳይ ጥቃቶች ባለፉት ወራት ተፋፍመው መቀጠላቸው ይታወሳል።
አሁን አሁን ከከብቶች ዝርፍያ ጋር በተያያዘ የሚሞቱ ናይጄሪያውያን ቁጥር ጽንፈኛውና በሰሜናዊ ናይጄሪያ የሚንቀሳቀሰው ቦኮ ሃራም ከሚያደርሰው ጥፋት እንደሚበልጥ ተመልክቷል።
የዛኖካ መንደር ሊቀ መንበር ሞስጠፋ ሞሀመድ ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ወኪል "23 ስዎችን ቀብረናል። ከነዚህ ውስጥ ከፊሎቹ ሽፍቶቹን ለማስቆም ሲታገሉ የተገደሉ ናቸው" ሲሉ ተናግረዋል።
በዚች ዛምፋራ በምትባለው ግዛት ባለፉት ሰባት ዓመታት ብቻ 10 ሺህ ከብቶች መዘረፋቸው ተዘግቧል።
ከግጦሽ መሬት የይገባኛል ጥያቄ ጋር በተያያዘ በአርብቶ አደር ሙስሊሞችና በግብርና በሚተዳደሩ ክርስቲያኖች መካከል እንዲህ ዓይነቱ የከብቶች ዝርፍያና ቤት የማቃጠል ተግባር በናይጄሪያ አዲስ አይደለም።
ጉዳቶች ከመድረሳቸው በፊት የጸጥታ ኃይሎች በአካባቢዎቹ በአፋጣኝ አለመድረሳቸው አደጋውን አባብሶታል። ከቀንድ ከብቶች ዝርፊያ ሌላ ሰዎችን አግቶ ገንዘብ መጠየቅም እየተለመደ መጥቷል።
ለምሳሌ በዚች ዛምፋራ በምትባለው ግዛት በሁለት ቀናት ብቻ አንድ መቶ ዜጎች ተጠልፈው ተወስደዋል። ጠላፊዎቹ ታፍነው ከሚወሰዱ ዜጎች ቤተሰቦች ጠቀም ያለ ገንዘብ በመደራደሪያነት ያቀርባሉ።