ኢሳያስ ጅራ የእግርኳስ ፌዴሬሽን አለቃ ሆነው ተመርጠዋል
ከብዙ ውጥንቅጥ እና ፍርክርክ በኋላ አቶ ኢሳያስ ጅራ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት ሆነው ተመርጠዋል። የምክትል ፕሬዝደንትና የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫም ተከናውኗል።
የ46 ዓመቱ አቶ ኢሳያስ ከጠቅላላው 145 ድምፅ 87 በማግኘት ነው ምርጫውን ማሸነፍ የቻሉት፤ ተፎካካሪያቸው አቶ ተካ አስፋው ደግሞ ምርጫውን በሁለተኛነት አጠናቀዋል።
'በጣም ደስ ብሎኛል፤ ረዘም ያለ ጊዜ ከወሰደ እና ውጣ ውረድ ከበዛው ሂደት በኋላ ምርጫው መጠናቀቁ ያስደስታል፤ ቅዠቱም ያበቃለታል" ሲሉ አቶ ኢሳያስ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የፌዴሬሽኑ ምርጫ እንከን ያልተለየው ሆኖ በመገኘቱ ለአራት ጊዜ ያህል በፊፋ አዛዥነት እንዲራዘም መደረጉም የሚታወስ ነው።
በሰመራ በተካሄደው ምርጫ በጥዋት ከፍለ ጊዜ በነበረው ምርጫ አቶ ኢሳያስ 66 ድምፅ በማምጣት ማሸነፋቸው ከተዘገበ በኋላ የፊፋው ተወካይ አብላጫ ድምፅ ስላላመጡ ምርጫው ድጋሚ ሊካሄድ ይገባዋል ሲሉ ዘክረዋል።
በፊፋ ሕግ መሠረት አንድ ዕጩ ሆኖ እንሚረጥ ከ50+ ድምፅ ማግኘት አለበት፤ አቶ ኢሳያስ ያገኙት ድም ደግሞ 44 በመቶ ነበር። በዚህ ምክንያት ነው ምርጫው ከምሳ እረፍት በኋላ እንዲከናወን ቀጠሮ የተያዘለት።
ቢሆንም አቶ ኢሳያስን ጨምሮ የደቡብና ኦሮሚያ ክልል ተወካዮች ምርጫውን አንቀበልም በማለት የስብሰባ አዳራሹን ጥለው ወጡ። ኃላ ላይ ግን በገላጋይ ምልጃ ወደ አዳራሹ እንዲመለሱ ከተደረገ በኋላ ነው ዳግመ ምርጫው መከናወን ያዘ።
በመጀመሪያው ዙር ምርጫ አነስተኛ ድምፅ አምጥተው የነበሩት ተሰናባቹ ፕሬዝደንት አቶ ጁነዲ ባሻና አቶ ተስፋይ ካሕሳይ ከሁለተኛው ዙር ምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸው ተሰማ።
በስተመጨረሻም አቶ ኢሳያስ 87 ድምፅ ወይንም 66 በመቶ ድምፅ በማምጣታቸው የፌዴሬሽኑን የፕሬዝደንትነት በትር እንዲቆናጠጡት ሆኗል።
ምማሻው ላይ ደግሞ የሥራ አስፈፃሚና የምክትል ፕሬዝደንት ምርጫ የተካሄደ ሲሆን ኮ/ል አወል አብዱራሂም የኢትዮጵያ እግርኳስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ሊመረጡ ችለዋል። የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላትም ታውቀዋል፤ የቀድሞው የብሔራዊ ቡድን አሠልጣኝ ሰውነት ቢሻውም በከሚቴው ውስጥ መካተት ችለዋል።
ንጋት ላይ ጀምሮ በአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራ ሲከናወን የዋለው የኢትዮጵኣ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፕሬዝደንትና ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ምርጫ እኩለ ለሊት ገደማ ነው የተጠናቀቀው።
ከፕሬዝደንታዊ ምርጫው መጠናቀቅ በኋላ የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት አህመድ አህመድ ለአዲሱ የፌፈሬሽኑ ፕሬዝደንት ስልክ በመደውል እንኳን ደስ ያሎት ማለታቸው ተነግሯል። ካፍ ከኢትዮጵያ ጎን ነው ሲሉም ቃል ገብተዋል።
በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ በ1964 የተወለዱት አቶ ኢሳይያስ የሠቃ ወረዳ ስፖርት ቢሮ ኃላፊ፣ የሰበታ ስፖርት ቢሮ ኃላፊ፣ የጅማ ከተማ ክለብ ፕሬዝዳንት፣ የሰበታ ከተማ ክለብ ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የጅማ ስፖርት ቢሮ ኃላፊ ሆነው ያገለገሉ ሲሆን የፌዴሬሽኑ ኃላፊ ሆነው ከመመረጣቸው በፊት የጅማ አባጅፋር ስራ አስኪያጅ ሆነው እየሰሩ ነበር።