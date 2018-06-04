የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ ወሰነ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የሚጠይቅ ረቂቅ አፀደቀ።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ቅዳሜ ግንቦት 24/2010 ዓ.ም ባደረገው መደበኛ ስብሰባ አሁን ያለውን የሃገሪቱን የፀጥታ ሁኔታ ገምግሞ ህግና ሥርዓት መስፈኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከሦስት ወራት በፊት በመላው ሃገሪቱ የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ የሚጠይቅ ረቂቅ ህግ አፅድቋል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት የካቲት 9 ቀን 2010 ዓ.ም ለስድስት ወራት ያወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የካቲት 23/ 2010 ዓ.ም ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባው አፅድቆት ነበር።
ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፅህፈት ቤት ወጥቶ በሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን የቀረበው ስለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳት የሚገልፀው መግለጫ እንዳመለከተው "ባለፉት ሁለት ወራት በሀገራችን አንጻራዊ የሰላም ንፋስ መንፈስ ጀምሯል" ብሏል።
ረቂቅ ህጉ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ እንደሚቀርብ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፅህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ፍፁም አረጋ ቅዳሜ ዕለት ገልፀዋል።