የፊሊፒንሱ ፕሬዚዳንቱ የኮረዳ ከንፈር "አስገድደው" ሳሙ
አወዛጋቢው የፊሊፒንስ ርዕሰ ብሔር ሮድሪጎ ዱቴርቴ ከትራምፕም በላይ የመገናኛ ብዙኃንን ቀልብ በመሳብ ይታወቃሉ።
በጸረ አደንዛዥ ዕጽ ዘመቻቸው የሚታወቁት ዱቴርቴ ሰሞኑን ደቡብ ኮሪያ ነበሩ።
በዚያ ለተሰበሰቡ የአገራቸው ሴቶች ንግግር እያደረጉ ሳለ ከተሰብሳቢዎቹ አንዲት ኮረዳን ወደ መድረክ ጠርተው ከንፈራቸው ላይ እንድትስማቸው ወትውተዋታል። ተሳክቶላቸዋልም።
ፕሬዚዳንቱ መጀመርያ ሁለት ኮረዶችን ወደ መድረክ የጋበዙት አንድ መጽሐፍ በነጻ ለመስጠት ነበር።
የመጀመርያዋን ሴት ካቀፉ በኋላ ጉንጮቿን ብቻ ሳም ሳም አድርገዋታል። ሁለተኛዋን ግን "ከንፈሬን ካልሳምሽኝ" ሲሉ የሙጥኝ ብለዋል።
ክስተቱ በቦታው ከነበሩት ጭብጨባ ቢያስገኝላቸውም በማኅበራዊ ሚዲያ ግን እየተወገዙበት ነው።
ወትሮም በሴቶች ላይ በሚሰነዝሯቸው ጸያፍ ጾታዊ ንግግሮች ቁጣን የሚቀሰቅሱት እኚህ ርዕሰ ብሔር የአገራቸውን ኮረዳ ወደ መድረክ ጠርተው በጨዋታ መልክ መሳማቸው ከሴት መብት ተቆርቋሪዎች ውግዘትን አትርፎላቸዋል።
"ለሴት ልጅ ንቀት ካላቸው መሪ አጉል ትኩረት ለመሳብ የተደረገ አስጠሊታ ድራማ" ብለውታል የፊሊፒንስ የመብት ተሟጋች ጋብሬላት።
ልጅቱ ብዙ ካመነታች በኋላ ፕሬዝዳንቱ ግፊት በማድረጋቸው ከንፈራቸው ላይ ስማቸዋለች።.
አንዳንድ ዜጎች በትዊተር ገጻቸው ፕሬዚዳንቱ "ከንፈር ለማግኘት ሥልጣናቸውን መከታ አድርገዋል" ሲሉ ወቅሰዋቸዋል።
ዱቴርቴ ከሴቶች ጋር በተያያዘ ወቀሳ ሲቀርብባቸው ይህ የመጀመርያቸው አይደለም።
በ2016 የምርጫ ቅስቀሳ ላይ ሳሉ ስለ አንዲት ተደፍራ የተገደለች ሴት ተናግረው ነበር።
ድርጊቱን እንዳስቆጣቸው ከገለጹ በኋላ "መደፈሯ አንድ ነገር ነው። ነገር ግን ቆንጅዬ ነበረች፣ ከተደፈረች አይቀር ከንቲባው ቢቀድሙ መልካም ነበር።" ሲሉ ተናግረው ነበር። በዚያን ወቅት እርሳቸው ከንቲባ ነበሩ።
በዚህ ዓመት መጨረሻ ደግሞ ፕሬዚዳንቱ ለፊሊፒንስ ወታደሮች መመሪያ ሲሰጡ "ኮምኒስት አማጺ ሴቶች ላይ ስትተኩሱ ብልታቸው ላይ አነጣጥራችሁ ይሁን" የሚል ነገር ተናግረው ነበር።