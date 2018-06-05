የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወሰነ
ከወራት በፊት በመላው ሃገሪቱ ያገጠመውን ግጭትና ፀረ-መንግሥት ተቃውሞ ለማስቆም በኢትዮጵያ መንግሥት ተጥሎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወሰነ።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንፀድቅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ በቀረበበት ጊዜ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ጥቂት የማይባሉት ተቃውመው ድምፅ ሰጥተው ነበር። በተጨማሪም የድምፅ ቆጠራው ሂደት ግራ መጋባትና ውዝግብ ገጥሞት ነበር።
ለተከታታይ ሦስት ዓመታት የመብትና የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን በማንሳት ጉዳትን ያስከተሉ ተቃውሞዎች ተከስተውባቸው በነበሩ በርካታ ቦታዎች ላይ ሕግና ሥርዓት ማስከበር እንደተቻለ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ገልፆ አዋጁ እንዲነሳ ረቂቅ ማዘጋጀቱን አሳውቆ ነበር።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባው ከሦስት ወራት በፊት የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የቀረበውን ረቂቅ ተቀብሎ አፅድቆታል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተደንግጎ የነበረው ለስድስት ወራት የነበረ ሲሆን አሁን በምክር ቤቱ እንዲነሳ ሲወሰን የተመደበለት ጊዜ ሊያበቃ ሁለት ወራት ያህል ቀርቶት ነበር።
አሁን እንዲነሳ የተወሰነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተደነገገው የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ በድንገት ከስልጣናቸው ለመልቅ ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ ነበር።
የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን መልቀቅ ተከትሎ ከታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከሳምንታት በኋላ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ አዲስ ሊቀ-መንበር መርጦ በምክር ቤቱ ተቀባይነት አግኝቷል።
አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በሃገሪቱ መረጋጋትን የሚያመጡ የኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ለውጦችን እንደሚያካሂዱ ቃል ገብተው ነበር።
ይህንንም ተከትሎ ከታዩት ለውጦች መካከል ታዋቂ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን ጨምሮ በሺህዎች የሚቆጠሩ እስረኞች ተፈትተዋል። በተጨማሪም መንግሥትን ለመጣል ትጥቅ ያነሱትን ጨምሮ ከተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች ጋር ለመነጋገር በር ከፍተዋል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት የካቲት 9/2010 ዓ.ም ያወጀውን ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የካቲት 23/2010 ዓ.ም ማፅደቁ ይታወሳል።