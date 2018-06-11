በትራምፕ እና በኪም ጉባኤ ሰሜን ኮሪያውያን ከአሜሪካ ጋር አዲስ ወዳጅነት ለመመስረት ተስፋ ሰንቀዋል
የሰሜን ኮሪያ መገናኛ ብዙሃን ሀገሪቱ ከአሜሪካ ጋር "አዲስ ወዳጅነት ልትመሰርት" እንደምትችል ፍንጭ ሰጠ።
ይህ የሆነው የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን እና የአሜሪካው አቻቸው ዶናልድ ትራምፕ ከመገናኘታቸው አንድ ቀን ቀደም ብሎ ነው።
ይህ ላለፉት አስርት አመታት ከሰሜን ኮሪያ ይሰጥ ከነበረው ከረር ያለና ጠብ አጫሪ አስተያየት በድምፀቱ የተለየ ነበር።
የሰሜን ኮሪያ መገናኛ ብዙሃን የፕሬዝዳንቱን እንቅስቃሴ እግር በእግር እየተከታተለ አይዘግብም፤ ይህ የሲንጋፖሩ ጉባኤም በእግረመንገድ የተጠቀሰ ነው።
በሰሜን ኮሪያ የሚታተመው ሮዶንግ ሲንሙን በርዕሰ አንቀፁ ላይ ኪም ከትራምፕ ጋር ለመወያየት ወደ ሲንጋፖር መሄዳቸውን አረጋግጦ "አዲሱን ዘመን የሚመጥን ወዳጅነት እንመሰርታለን" ሲል አስፍሯል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕሬዝደንት ትራምፕ በጉጉት ስለሚጠበቀው ጉባኤ "ጥሩ ስሜት " እንዳላቸው ተናግረዋል።
የሁለቱም ሀገራት መሪዎች ጉባኤው በሚካሄድበት ስፍራ ሲንጋፖር እሁድ እለት ተገኝተዋል።
በስልጣን ላይ ያለ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሰሜን ኮሪያን መሪ ሲያገኝ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የመጀመሪያው ናቸው።
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዛሬ ማለዳ በቲውተራቸው ላይ ስለዚህ ታሪካዊ ጉባኤ እንዳስታወቁት ከሆነ " አየሩን ጉጉት ሞልቶታል" ብለዋል።
በስብሰባውም ፕሬዝዳንት ኪም የኒውክለር ጦር መሳሪያቸውን ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቋጫ እንደሚሰጡለት ተስፋ አድርገዋል።
ነገር ግን ሁሌም የሰሜን ኮሪያ አቋም ብዥታ የመላው ነው ስለዚህ ከአሜሪካ አቻቸው ጋር በሚነጋገሩበት ወቅት የሚጠብቁትን ያብራራሉ ተብሎ ይጠበቃል።