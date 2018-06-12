ትራምፕና ኪም ተጨባበጡ
ዶናልድ ትራምፕና ኪም ጆንግ ኡን ከብዙ እሰጥ አገባ በኋላ በሲንጋፖሯ ሴንቶሳ ደሴት በሚገኝ ዘመናዊ ሆቴል ተገናኝተው ተጨባብጠዋል።
የአሜሪካው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ "ጥሩ ነገር ተሰምቶኛል ፤ ጥሩ ውይይት እናደርጋለን፤ ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ" ሲሉ ለታሪካዊው አጋጣሚ ያላቸውን ስሜት ገልፀዋል።
ኪም በበኩላቸው "እዚህ ለመገናኘት ቀላል አልነበረም፤ በርካታ እንቅፋቶች ነበሩብን፤ ነገር ግን እነርሱን አልፈን እዚህ ደርሰናል" ብለዋል።
መሪዎቹ አስተርጓሚዎች ብቻ በተገኙበት ለአርባ ደቂቃ የዘለቀ የአንድ ለአንድ ውይይት አድርገዋል።
የአሜሪካ ፕሬዚደንትና የሰሜን ኮሪያው መሪ ለድርድር ሲቀመጡ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ሲሆን በአገራቱ መካከል ያለውን ውጥረት ለማርገብ እንዲሁም የጦር መሳሪያ ቅነሳ ላይ መክረዋል።
ሁለቱ መሪዎች በምን ሰነድ ላይ ፊርማቸውን እንደሚያኖሩ የታወቀ ነገር የለም።
ጉባዔውን አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች የኪም ፕሮፖጋንዳ ሲሉት ሌሎች ወደ ሰላም የሚያደርስ መንገድ ነው ሲሉ ገልፀውታል።