የአቢሲኒያ ባንክ የዝርፊያ ድራማ
ለአቶ አንተነህ ረዳኢ ትናንት አመሻሽ ልክ እንደወትሮው ሁሉ የተለመደ ምሸት ነበር። ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ሻይ ቡና ለማለት ቦሌ መድሀኒያለም ጀርባ በሚገኘው አቢሲኒያ ኮፊ ፊት ለፊት የያዙትን መኪና አቁመው የሚጠጡትን ይዘው መጫወት ጀመሩ።
ይህን ጊዜ አንድ ቪትዝ መኪና መጥታ ከእነርሱ መኪና ጋር በኃይል ተላተመች። ግጭቱን ያደረሰው መኪና ለማምለጥ ሲሞክር ተሯሩጠው ለማስቆም ይሞክራሉ።
በአቅራቢያውም ፓርኪን የሚሰራ ልጅ ስለነበር እንዲያስቆምላቸው እንደነገሩት አቶ አንተነህ ያስታውሳል።
"መኪናዋ መሄድ ከነበረባት በተቃራኒው አቅጣጫ ነበር የመጣችው" የሚለው አቶ አንተነህ በግጭቱ ምክንያት በአግባቡ መሄድ ስላልቻለች ከሃምሳ ሜትር በኋላ እንደቆመች ይናገራል።
ቀጥሎም ሾፌሩም በፍጥነት በመውረድ ወደፊት መሮጥ ይጀምራል፤ ጋቢና ከሾፌሩ ጋር የነበረው ሌላኛው ተሳፋሪም ሾፌሩ ወደ ሄደበት አቅጣጫ ተከትሎ ይሮጣል።
" በወቅቱ በሾፌሩ እና በእኔ መካከል የነበረው ክፍተት በግምት አምስት ሜትር ያህል ብቻ ነበር" ይላል አቶ አንተነህ ስለ ሁኔታው ሲያስረዳ።
"የአካባቢው ማህበረሰብ 'ያዘው ያዘው' እያለ መጮህ ጀመረ" የሚለው አቶ አንተነህ ይህን ጊዜ ከመኪናዋ የኋላ በር ጥቁር ሌዘር የለበሰ ግለሰብ በእጁ ጩቤ ይዞ ወጣ ይላል።
"የአካባቢው ማህበረሰብ ሰውየው በያዘው ጩቤ ሳይደናገጥ ግለሰቡን በመጣል መደብደብ ጀመረ" የሚለው አቶ አንተነህ ይህ ሁሉ ሲሆን መኪና ገጭተው ለማምለጥ የሚሞክሩ እንጂ ባንክ የዘረፉ እንደሆነ ማንም አላወቀም ነበር ይላል።
እነ አንተነህ ዘግይተው ነው ግጭቱን ያደረሰችው መኪና ውስጥ በማዳበሪያ የተዘረፈ ብር እንዳለ ያወቁት።
በአዲስ አበባ ፖሊስ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ትናንት ማታ 12፡30 ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሦስት ቦሌ መድሃኒያለም ቤተክርስቲያን አካባቢ ከሚገኘው የአቢሲኒያ ባንክ ቴሌ መድሃኒያለም ቅርንጫፍ 5 ሚሊየን ስድስት መቶ ሺህ ስምንት መቶ ዘጠና ስድስት ብር ከ 73 ሳንቲም ተዘርፎ በፖሊስ እና በአካባቢው ማህበረሰብ ትብብር በቁጥጥር ስር መዋሉን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
ዘረፋው የተፈፀመው የድርጅቱ የጥበቃ ሰራተኛ ከነበሩት ግለሰብ ጋር ሌሎች ሁለት ግለሰቦች አብረው እንደሆነ ኃላፊው ጨምረው ገልፀዋል።
በአሁን ሰዓት ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን የገለፁት ኃላፊው አጠቃላይ የተወሰደው ገንዘብ ተመልሷል ያሉ ሲሆን በቀጣይ ሌላ የጠፋ ንብረት ካለ እና ሌሎች ተሳታፊዎች ካሉ በምርመራ የሚታወቅ ይሆናል ብለዋል።
የአቢሲኒያ ባንክ የማርኬቲንግ፣ የኮሙኑኬሽንና ኦፕሬሽን ሥራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ አስቻለው ታምሩ በበኩላቸው የዘረፋ ሙከራው የተፈፀመው መኪና ይዘው በመደራጀት መሆኑን እና የተወሰደው ብር ሙሉ በሙሉ መመለሱን ለቢቢሲ ገልፀዋል።
እንዲሁም ዛሬ ማለዳ በወንጀሉ ላይ ተሳትፎ ነበራቸው በሚል የተጠረጠሩ ሌሎች ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ነግረውናል።
በአሁኑ ሰዓት ቅርንጫፉ ሙሉ አገልግሎቱን እየሰጠ እንደሆንም አክለው ተናግረዋል።