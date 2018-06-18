በኤርትራውያን ብስክሌት ፌስቲቫል በተነሳ ተቃውሞ ግለሰቦች ተጎዱ
በእንግሊዟ ማንችስተር በተካሄደ የኤርትራውያን ብስክሌት ፌስቲቫል ተቃውሞ ዘጠኝ ሰዎች ሲጎዱ ስምንት ግለሰቦች ለእስር ተዳርገዋል።
ኩርዞን አሽተን ቴምሳይድ በተባለው ስታዲየም ቅዳሜ እለት በነበረው ዝግጅት ሰላሳ የሚሆኑ ኤርትራውያን ተቃዋሚዎች ጠርሙሶችን፣ ምግብ እንዲሁም የቢራ ቆርቆሮዎችን ወርውረዋል።
ግለሰቦቹ የኤርትራን መንግሥት ሲቃወሙም እንደነበር ተገልጿል።
አዘጋጆቹ እንደገለፁት ህፃናቱ በነበረው ግጭት አደጋ ውስጥ ወድቀው ነበር ብለዋል።
የኤርትራውያን የብስክሌት ፌስቲቫል ከመቶዎች በላይ ብስክሌት አፍቃሪዎች የተገኙበት ሲሆን በአውሮፓውያኑ 1964 ቶክዮና በ1960 ሮም በተደረጉት ኦሎምፒክ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ብስክሌተኞችም ከመገኘትም በተጨማሪ በዘፈንና በእስክስታ የደመቀ እንደነበር ተገልጿል።
የዝግጅቱ አስተናባሪ አቶ ጎይቶም ስዩም " ከፖለቲካ ጋር የሚያገናኘው ጉዳይ የለም። የኤርትራን ብስክሌት ለመዘከር የተዘጋጀ ዝግጅት ነው" ብለዋል።
ከፍተኛ ኃዘን
በአፍሪካ ሻምፒዮንና በኦሎምፒክ ውድድሮች የተሳተፉ ግለሰቦች ነበሩ።
በመጀመሪያ ሰላማዊ ሆነ ተቃውሞ የነበረ ሲሆን በኋላ ግን ጠርሙሶችን፣ ምግብና የቢራ ቆርቆሮዎችን መወርወር ጀመሩ።
"በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ጨቅላ ህፃናት የነበሩበት ነው። ግለሰቦች ቆስለዋል፤ ደምም ፈሷል" በማለት አቶ ጎይቶም ይናገራሉ።
ይህ የሚያስደስት ፌስቲቫል የነበረ ቢሆንም ብዙዎች ግን ያዘኑበት እንደሆነ የሚናገሩት አቶ ጎይቶም በእነዚህ ተቃዋሚዎች ምክንያት ህፃናት አደጋ ውስጥ የወደቁበት ነው።
ሰላማዊ ሰልፍ በታኞች ስታዲየም ገብተው ተቃዋሚዎችን በቁጥጥር ስር ያዋሉ ሲሆን፤ የህዝቡን ሰላም በመረበሽ በሚል ነው የታሰሩት።
የአካባቢው ኢንስፔክተር አንዲ ኃርቲ ድርጊቱን አውግዘው ለቴምሳይድ ነዋሪዎችም ድርጊቱን የፈፀሙት ግለሰቦች ወደ ፍትህ እንደሚቀርቡ ቃል ገብተዋል።
የኩርዞን አሽተን ቃልአቀባይ በበኩላቸው ፖሊስ ጉዳዩን እየተከተታለውና ምርምራዎች የቀጠሉ መሆናቸውን ገልፀው በዚህ ወቅት ምንም አስተያየት እንደማይሰጡ ተናግረዋል።