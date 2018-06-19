ኢትዮጵያ ከተባበሩት ዓረብ ኤምሬትስ ያገኘችው ዶላር ስንት ችግር ያስታግሳል?
በእዮቤልዩ ቤተመንግስት ውስጥ የጀበና ቡና እፉት እያሉ የሚያወጉ የኢትዮጵያ እና የተባበሩት ዓረብ ኤምሬትስ መሪዎችን ምስል የተመለከተ አንዳች መልካም ድባብ በመሪዎቹ መካከል እንዳቆጠቆጠ ይገምታል፡፡
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የተባባሩት አረብ ኤምሬትስ ልዑል ሼክ መሃመድ ቢን ዛይድ ቆይታ በሰናይ ውጤት ለመደመደሙ የተሻለ ፍንጭ የሚሰጠን ግን ከኢትዮጵያ መንግስት ኮምዩኒኬሽንስ ጉዳዮች ፅህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አህመድ ሺዴ በኩል የተሰጠው የድህረ - ምክክር መግለጫ ነው፡፡
የተባባሩት አረብ ኤምሬትስ ለኢትዮጵያ የ3 ቢሊየን ዶላር እርዳታ እና መዕዋለ-ንዋይ ድጋፍ ለማድረግ ፈቅዳለች፡፡ ከዚህ ውስጥ 1 ቢሊየን ዶላሩ በጥቂት ቀናት ውስጥ ለብሄራዊ ባንክ ገቢ እንደሚደረግ እና ሀገሪቱ የገባችበትን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለማረጋጋት አንደሚውል የመንግስት ኮምዩኒኬሽንስ ጉዳዮች ፅህፈት ቤት ኃላፊ አህመድ ሺዴ ለውጭ ሀገራት የዜና አውታሮች አስታውቀዋል፡፡
የችግሩ ግዝፈትና የተባባሩት ዓረብ ኤምሬትስ ችሮታ
የውጭ ምንዛሬ ተቀማጯ ከዕለት ተዕለት እየመነመነ በመምጣቱ መሠረታዊ እና አንገብጋቢ ግብዓቶችን ከውጭ ሀገራት ለማስገባት ለቸገራት ኢትዮጵያ የተባባሩት ዓረብ ኤምሬትስ ሰሞነኛ "ደራሽነት" የተወሰነ እፎይታን እንደሚሰጥ ይታመናል፡፡
ለምጣኔ ሃብት ጉዳዮች ተንታኙና የቀድሞው አዲስ ነገር ጋዜጣ ባልደረባ ዘሪሁን ተስፋዬ የተገኘው ገቢ በቋፍ ላይ ላለው ምጣኔ ሃብታችን ማስታገሻ ነው፤ ‹‹ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ከወር ብዙም ላልተሻገረ ጊዜ ብቻ ከውጭ ሀገራት ወደ ሀገር ቤት የሚገቡ ሸቀጦችን መግዣ ተቀማጭ እንዳላት ሪፖርቶች ያሳያሉ፡፡
የአሁኑ ገንዘብ ለዘላቂነት ከሙሉ ችግሯ ሙሉ በሙሉ እንደማያወጣት የሚናገረው ዘሪሁን "መድሃኒትን የመሳሰሉ እጅግ አስፈላጊ ሸቀጦችን ለማስገባት አቅም ይሆናታል፤ እንደ ጥቃቅን ወጪዎች መሸፈኛ ወይንም ማነቃቂያ ብናየው ይሻላል›› ይላል ፡፡
በርግጥም ባሳለፍነው ጥር ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም (IMF) ይፋ ባደረገው ሪፖርት በ2010/17 የበጀት ዓመት ማብቂያ ኢትዮጵያ የነበራት የውጭ ምንዛሬ ተቀማጭ 3.2 ቢሊየን ነበር፡፡ የአሁኑ የኤመሬቶች ድጋፍ እና የመዕዋለ-ንዋይ ድጋፍ ተጠቃሎ ሲገባ ተቀማጩን በእጥፍ ያሳድጋል፡፡
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሰቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ የህዝብ ፖሊሲ መምህር የሆኑት ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ በርሄ ከዘሪሁን ጋር የሚስማማ ምልከታ አላቸው፡፡
በአሁኑ ገንዘብ የተወሰኑ ወራት የገበያ ዕድሜ መግዛት ይቻል ይሆናል ፤ሆኖም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚን መታደግ የሚቻለው ለሁለት አበይት ችግሮች መፍትሄ ሲገኝ እንደሆነ ይዘረዝራሉ፡፡
በዶ/ር ቆስጠንጢኖስ ምልከታ፣ የሀገሪቱ የተሳሳተ የፋይናንስ ስርዓት ሀገሪቱን ለምጣኔ ሀብታዊ አጣብቂኝ ካበቁ ምክንያች አንዱ ነው፡፡
የፋይናንስ አስተዳደሩ በአጠቃላይ የተያዘው በብሄራዊ ባንክ ነው የሚሉት ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ
"ለዓመታት ማሻሻያ ባልተደረገለት ስርዓት ውስጥ የውጪ ባንኮች ተቀማጭ ይዘው የሚገቡበት ዕድል የለም፡፡በዚህም ምክንያት ሀገሪቱ ስትጠቀምበት የነበረው (ዶላር) ከዲያስፖራው እና ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት በብድር የተገኘ ነበር" በማለት ያስገነዝባሉ፡፡
የውጭ ባንኮች ወደ ሀገር ቤት ገብተው እንዲንቀሳቀሱ መፍቀድ፣ በተለያዩ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ "በነፃ ሀገራቸውን ለማገልገል ፈቃደኛ እስከ መሆን ፍላጎት ያላቸውን" ውጤታማ ኢትዮጵያዊ የምጣኔ ሀብት ሊቆችን አስተባብሮ አዲስ እና የተሻለ የፋይናንስ ስርዓት ዝርጋታ ማስተዋወቅ መፍትሔ እንደሆነም ይናገራሉ፡፡
ቁጥራቸው የበዙት የመሠረተ ልማት ግንባታዎች ከሚፈጁት ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ አንጻር ሌላኛ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ፈተና መሆናቸውን ተንታኙ በሁለተኛ ችግርነት ያነሳሉ፡፡
የአንዳንዶቹ ግንባታ መልካም መሆኑን የሚጠቅሱት ዶክተር ቆስጠንጢኖስ የብዙ ግንባታዎች ክንውን ግን የብክነት ምንጭ ስለመሆኑ ፣ይሄም በተራው ሀገሪቱ የነበራትን የዶላር ክምችት አሟጣ እንድትጠቀም እንዳስገደዳት ሲያስረዱ "ለምሳሌ 11 የስኳር ፋብሪካዎች ይሰራሉ ተብሎ ነበር"ይላሉ ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ።
በቢሊየኖች የሚቆጠር ገንዘብ ፈሶባቸው የውሃ ሽታ ሆነው የቀሩ ‹ፕሮጀክቶችን› እያስታወሱ፣ "እነዚህ ግንባታዎች አልተሳኩም፡፡ በእነዚህ ግንባታዎች ላይ የሚወጣው ገንዘብ ካለ ውጤት በደፈናው የሚፈስ ከሆነ ቢቆሙ ይሻላል፡፡ እንዲያው ቀደም ብሎ ነበር ይሄ ርምጃ መወሰድ ያለበት፡፡ በተመሳሳይ ውጤት ያላሳዩ የማዳበሪያ ፋብሪካዎች ግንባታን ጋብ ማድረግ ያስፈልጋል" ይላሉ።
የመዕዋለ-ንዋይ ድጋፍ እና የሰጥቶ መቀበል ጥያቄ
ዘሪሁን ኢትዮጵያ ከሰሞኑ ከተባበሩት ዓረብ ኤምሬትስ ያገኘችውን መዕዋለ-ንዋይ ድጋፍ የዓለም ባንክ እና የዓለም የገንዘብ ተቋም ዛሬ በኢኮኖሚ ለበረቱ የትናንት ታዳጊ ሀገራት ከጥቂት አስርት ዓመታት በፊት ሲያደርጉ እንደነበረ ያወሳል።
"የልማት ብድር ተደረገ የሚባለው ተቋማት ወይንም ሀገራት ለአንድ የተወሰነ ጉዳይ አሊያም የልማት ስራ አንደኛው ለሌላኛው ወገን ከገበያ ምጣኔ በወረደ ወለድ ሲያቀርቡ ነው፡፡" ይላል
በተለይ በአውሮፓውያኑ 1970ዎቹ እና 80ዎቹ ህንድና ቻይናን ለመሰሉ የእስያ ሀገራት፤ ከ1990ዎቹ ወዲህ ደግሞ የአፍሪካ ሀገራትን ምጣኔ ሃብት ለማበረታት በስራ እንደዋለ የሚጠቅሰው ዘሪሁን ይሄ ብድር ከሌሎች ብድሮች ለየት ባለ መልኩ ለሀገራት የሚሠጠውን አንጻራዊ እፎይታ ያነሳል፡፡
ሆኖም ብድር በተፈጥሮው በሀገራት ላይ ከሚተወው የወለድ እና ፖለቲካዊ ጫና ጋር ተያይዞ አሁንም ፍቱን አማራጭ እንዳልሆነ ያስረግጣል፡፡
የተባበሩት ዓረብ ኤምሬት ለኢትዮጵያ በሰጠችው ብድር እና ድጋፍ ምትክ በሰጥቶ መቀበል ብሂል ልትጠይቃቸው በምትችላቸው ጉዳዮች ላይም ዘሪሁን መላምቶችን ያጋራል።
የምጣኔ ሃብት እና ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ በወዳጅነት ብቻ የሚደረግ ምንም ነገር የለም የሚለው ዘሪሁን
"የተባበሩት ዓረብ ኤምሬትስ በአፍሪቃ ቀንድ ቀጠና እና በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ተደማጭነትን መፍጠር ትፈልጋለች፡፡ ተጽዕኖዋን በከፍተኛ ሁኔታ ለማሳደግ ያላት ፍላጎት ባለፉት ዓመታት ታይቷል፡፡" ይላል።
የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን ብድር በምን ሁኔታ እንደወሰደ ዝርዝር ማብራሪያዎች ባይሰጡም በደግነት እንዳልሆነ ግን ያስረግጣል።
ኢትዮጵያ በጊዜያት ውስጥ የየተባበሩት ዓረብ ኤምሬትስን ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ አቋም እንድትደግፍ ልትጠየቅ እንደምትል ግምቱን ያስቀምጣል፡፡
በዳረጎትና በብድር እስከመቼ?
የምጣኔ ሃብት ባለሙያዎቹ ኢትዮጵያ በብድር እና ችሮታ ከገባችበት የኢኮኖሚ አጣብቂኝ መውጣት እንማትችል ያስረግጣሉ፡፡
ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ አሁን በሀገሪቱ የተጀመሩ አንዳንድ እርምጃዎች ቀስ በቀስ ሀገርን አትራፊ እንደሚያደርጉ ዕምነት አላቸው፡፡
ከእነዚህ ርምጃዎች በመንግሥት እጅ ስር ያሉ ንግድ ተቋማት ወደ ግል ባለሀብቶች የማዘዋወር ጅማሬ አንዱ እንደሆነ ዶ/ር ቆስጠንጢኖስ ይናገራሉ፡፡
"ይሄ እርምጃ ለግንባታዎች የሚሆን በቂ ገንዘብ በማስገኘት፣ በራሳቸው በድርጅቶቹ ውስጥ የተሻለ ትርፋማነት እና የስራ ውጤታማነት ያስገኛል፡" ሲሉ ተስፋ ያደርጋሉ፡፡
ዘሪሁን በበኩሉ ኢትዮጵያ በነባር ዕዳ ላይ ዕዳን ከማከል ታቅባ የፖለቲካ ተሰሚነቷን በማሳደግ በተለያዩ የምዕራብ እና ሩቅ ምስራቅ ሀገራት መዝገብ ላይ የሰፈረ ውዝፍ ዕዳዋን ለማሰረዝ ጥረት ብታደርግ ይመርጣል፡፡
ከእነዚህ የመፍትሄ ሀሳቦች በተጨማሪ ግን ኢትዮጵያ በገፍ ከውጭ ሀገራት ሸቀጦችን ከማስገባት ድና ምርቶቿን በከፍተኛ መጠን ለሌሎች ሀገራት መሸጥ የምትጀምርበትን፣ የወጪ እና ገቢ ንግዶች የሚመጣጠኑበት መላ እንዲበጅ የኢኮኖሚ ልሂቃኑ ይመክራሉ፡፡
አነሰም በዛም ዕዳም ሆነ ችሮታ እንደየሁኔታው ወደ ዜጎች የሚሻገር የተዋረድ ጫና አለውና፡፡