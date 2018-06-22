"የፈለገ ህይወት ሆስፒታል አመራሮች ጉዳይ በጸረ ሙስና ይጣራል"
የባህር ዳሩ ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ሰራተኞች በሙስና የወነጀሏቸው የሆስፒታሉ አመራሮች ጉዳይ የሆስፒታሉ ቦርድ በሚያቋቁመው ኮሚቴ እንደሚጣራ ተነግሯል።
ይህንን ያስታወቁት የአማራ ክልል ኮምዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊና የፈለገ ህይወት ሆስፒታል የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ንጉሱ ጥላሁን ናቸው።
የፈለገ ህይወት ሆስፒታል ሰራተኞች ከሆስፒታሉ የቦርድ አባላትና የአማራ ክልል የጤና ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ሰኔ 13 ቀን 2010 ዓ. ም. በግራንድ ሆቴል የአንድ ቀን ውይይት ባደረጉበት ወቅት ሰራተኞቹ ካነሷቸው መሰናክሎች መካከል ሙስና በቀዳሚነት ይጠቀሳል።
የውይይቱ ተሳታፊ ከነበሩ የህክምና ባለሙያዎች አንዱ "የሁሉም ችግሮች ምንጭ ሙስና ነው። ሰራተኛውም የተናገረው ይህንኑ ነው። የህክምና መሳሪያ ግዢ፣ የህክምና መሳሪያ ጥገናና የሰራተኛ ቅጥርም ሙስና አጥልቶበታል" ብሏል።
በሆስፒታሉ የተለያዩ ህክምና ክፍሎች ከተመደቡ የድንገተኛ ህክምና ተረኞች ውጪ በውይይቱ ያልተሳተፈ ሰራተኛ አልነበረም። ሙስናና የመልካም አስተዳደር እጦት ሆስፒታሉን እየናጡት መሆኑንም አሳውቀዋል።
ከሰሞኑ የሆስፒታሉ ክፍተቶች የበርካቶች መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። በሰራተኞችና በታካሚዎች የሚነሱ ቅሬታዎች የትየለሌ መሆናቸው የክልሉ የጤና ቢሮና የሆስፒታሉ አስተዳዳሪዎች መፍትሄ እንዲሰጡ ማስገዱንም ያነጋገርንው ሰራተኛ ጠቁሟል።
ባለፈው ሳምንት ባስነበብነው ዘገባ የሆስፒታሉ ሰራተኞችም 'ለጥያቄዎቻችን መልስ ካልተሰጠን ስራ እናቆማለን' ማለታቸው ይታወሳል።
ትላንት ከተነሱ ቅሬታዎች መሀከል የህክምና ባለሙያዎች 'የትርፍ ሰዓት' ክፍያ መዘግየት፣ የህክምና መስጫ ክፍልና አልጋ ማነስ ይጠቀሳሉ።
"ያነሳናቸው ችግሮች በአጭር ጊዜና በረዥም ጊዜ የሚፈቱ በሚል ተከፍለው መፍትሄ እንደሚሰጠን ተነግሮናል" ሲል ባለሙያው ተናግሯል።
በአጭር ጊዜ ይፈታሉ የተባሉ ችግሮች ውይይቱ ከተደረገበት ዕለት ማግስት ጀምሮ እንደሚፈቱና የተቀሩት "ምርመራ የሚፈልጉ" የተባሉት መሰናክሎች በጊዜ ሂደት ይፈታሉ መባሉን የህክምና ባለሙያው አክሏል።
አቶ ንጉሱ በአጭር ጊዜ ይፈታሉ ካሏቸው ችግሮች የሰራተኞች 'የትርፍ ሰዓት' ክፍያ መዘግየት፣ የደንብ ልብስ በወቅቱ አለመቅረብ፣ የቀዶ ጥገና ሲካሄድ ሰራተኞች ሻይ፣ ቡናና ውሃ አለማግኘታቸው አበይት ናቸው።
"የሰራተኞችን የደንብ ልብስ ያጓተቱ ተጠያቂ እንዲሆኑ ይደረጋል" ብለዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በርካታ ሰራተኞች እሮሮ ያሰሙበት ሙስና የሚያጣራ ኮሚቴ እንደሚያቋቁሙም ተናግረዋል።
"የሀብት ብክነት፣ ያልተፈለገ ተጠቃሚነትና የሙስና ወቀሳዎችን በዝርዝር እናጣራለን" ያሉት የሆስፒታሉ የቦርድ ሃላፊ፣ ከነሱ የሚያልፉ የሙስና ውንጀላዎችን ጸረ ሙስና ኮሚሽን እንዲያጣራ እንደሚያደርጉም አስረድተዋል።
'በሙስና ተጠያቂ የሚሆኑ ሰዎች እነማን ናቸው?' በሚል ላቀረብንላቸው ጥያቄ "እከሌ እከሌ ባንልም በተቋሙ ደረጃ የሚጣሩትን እናጣራና ከዛ ከፍ ያሉት ጸረ ሙስና ኮሚሽን ይወሰዳሉ። በህግ አግባብ ተጠያቂነትም ይኖራል" ሲሉ መልሰዋል።
ሰራተኞች 'ስለ ችግራችን ስናወራ አንደመጥም። አመራሩ እድል አይሰጠንም' ሲሉ ያሰሙት የመልካም አስተዳደር እጦት እሮሮን በተመለከተ "የቢሮክራሲና የመልካም አስተዳደር ችግር ዛሬውኑ ይፈታል" በማለት መልስ ሰጥተዋል።
"በሰራተኞችና የአስተዳደር አካሎች መካከል የግንኙነት መሻከር አለ። የሰራተኛው እሮሮ እየተሰማ አይደልም። በዚህ ረገድ ይለወጣሉ ያልናቸው ካልተለወጡ እርምጃ እንወስዳለን" ሲሉ አክለዋል።
በሌላ በኩል ህክምና ነክና ሙያዊ ምክረ ሀሳብ የሚያሻቸው ችግሮችን ለመቅረፍ ግብረ ሀይል እያቋቋሙ መሆኑን አመልክተዋል።
ሆስፒታሉ ለአካባቢው ማህበረሰብ ከክፍያ ነጻ ህክምና (የጤና መድህን አግልግሎት) ይሰጣል። ለህክምናው የሚያወጣውን ገንዘብም በክልሉ ጤና ቢሮ ይተካል።
ሆኖም በያዝነው ዓመት መተካት የሚገባው ገንዘብ ስላልተተካ ሆስፒታሉ 53 ሚሊየን ብር አጥቷል። የሆስፒታሉ ሰራተኞች ገንዘቡ አለመተካቱ ክፍተት መፍጠሩን ተናግረዋል።
"ይህ ብር ለሆስፒታሉ ቢከፈል የሆስፒታሉን ችግር ይቀንስ ነበር። አለመከፈሉ ሆስፒታሉ ላይ ጫና አድርጓል። ሰራተኛው ገንዘቡ ለሆስፒታሉ በጥሬ ገንዘብ ወይም በዓይነት እንደሚመለስ አሳውቀዋል።
ሆስፒታሉ ማግኘት የነበረበት ገቢ በመድሀኒት ግዢ፣ በህንጻ ግንባታ አልያም በሌላ መንገድ እንደሚተካና የሰራተኛው ጥያቄ ምላሽ እንደሚያገኝም አክለዋል። ይተካ የሚል ጥያቄ ማቅረቡ ትክክል ነው" ሲሉ የቦርድ ሃላፊው ተናግረዋል።
የሆስፒታሉ ሰራተኞች የዘወትር ጥያቄ ከሆኑት የህክምና መሳሪያ ውሱንነት፣ የቦታ ጥበትና የሰራተኛ እጥረት ይገኙበታል። "ሀምሳና ከዛ በላይ ታካሚ ሁለት ነርስ ይመደብለታል። በቂ አይደለም" ያለን የህክምና ባለሙያ አፋጣኝ ምላሽ እንደሚጠብቁ ያስረዳል።
አቶ ንጉሱ እንሚሉት ከሆነ በቅርቡ 50 ተጨማሪ ነርሶች ይመደባሉ። ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ያስገባው 360 አልጋ የሚይዘው ህንጻ የፊታችን ሰኔ ሰላሳ ተጠናቆ ወደ ስራ ይገባልም ብለዋል።
የቦታ እጥረትን በተመለከተ ፈለገ ህይወት ባህር ዳር ካሉ ሌሎች ሆስፒታሎች ጋር በጥምረት በመስራት መፍትሄ እንደሚያበጅም ተመልክቷል።
የፈለገ ህይወት ቁልፍ ችግር የኦክስጅን እጥረት መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። አቶ ንጉሱ እንደሚሉት የኦክስጅን ማምረቻ በክልሉ ምዕራብና ምስራቅ ክፍል እንዲገነባ ተወስኗል።
ከውይይቱ በኃላ ሰራተኛው መልካም ድባብ እንደሚነበብበት ያነጋገርነው የህክምና ባለሙያ ገልጿል። ይስተካከላሉ የተባሉትን ነገሮች በእውን ለማየት ጊዜ ቢወስድም ለዓመታት እሮሯቸውን የሚያሰሙበት መድረክ በማጣት ያመቁትን ማሰማት መቻላቸው እፎይታ ሰጥቷቸዋል።