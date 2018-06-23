መስቀል አደባባይ በነበረው ሕዝባዊ ሰልፍ ላይ ቦንብ በቦርሳቸው የያዙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል
ኢቲቪ እያስተላለፈ በነበረው የቀጥታ ስርጭቱ ላይ እንደታየው ጠቅላይ ሚንስትሩ ንግግራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ የፍንዳታ ድምጽ የተሰማ ሲሆን ቀጥሎም መድረኩ አካባቢ የነበሩ ግለሰቦች ሲሯሯጡ ተስተውሏል።
ዛሬ በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተከሰተውን ጥቃት በማስመልከት ጠቅላይ ሚንስትር አብይ መግለጫ ሰጥተዋል። በቀጥታ በተላለፈው በዚህ መግለጫቸው ጠቅላይ ሚንስትሩ ''ኢትዮጵያውያን በፍቅር ተደምረው ፍቅር እንዲዘንብ ያደረጉበት ዕለት ቢሆንም የአገራችንን ሰላም የማይፈልጉ አካላት በተጠና እና በታቀደ መልኩ ሙያቸውን ታግዘው ይህን ደማቅ ስነ-ስርዓት ለማደፍረስ የሰው ህይወት ለመቅጠፍ እና ደም ለማፍሰስ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል ብለዋል።
አጠቃላይ አላማቸው የከሰረ እና የወደቀ ቢሆንም ጥቂት ኢትዮጵያውያን እንዲጎዱ ሆነዋል ሲሉም ተናግረዋል። ህይወታቸው ያለፈ እና ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖቼ ቤተሰብ ሁሉ መጽናናት እመኛለሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ መሰዋትነት ለኢትዮጵያውያዊነት የተከፈለ መሰዋትነት እንደሆነ እና ሁሌም የምናስታውሰው ነው ሲሉ ተናግረዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ጠቅላይ ሚንስትሩ ለጥቃት አድራሾቹ ''ትናንት አልተሳካላችሁም፤ ዛሬም አልተሳካላችሁም ነገም አይሳካላችሁም። ፍቅር ያሽንፋል። መግደል መሸነፍ ነው።'' የሚል መልዕክትን አስተላልፈዋል።
ከጥቃቱ በኋላ በርካቶች በማህበራዊ ሚዲያ ጥቃቱን የሚያሳዩ ምስሎችን ሲለጥፉ ነበር።
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የድጋፍ ሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ጉደታ ገላልቻ በበኩላቸው ይህ ጥቃት ያደረሱት እየተካሄደ ያለው ለውጥ ወደፊት እንዳይሄድ የሚሹ ቡድኖች ናቸው ብለዋል።
''እሰካሁን ባለኝ መረጃ አንድ ሰው ህይወቱን አጥቷል አንድ ሌላ ሰው ላይ ደግሞ ከባድ ጉዳት ደርሷል'' የሚሉት አቶ ጉደታ ከዚህ በተጨማሪ ቦንብ በቦርሳ ይዘው የነበሩ ግለሰቦች በህዝብ ቁጥጥር ስር ውለው ለፖሊስ ተላልፈው ተሰጥተዋል ብለዋል።
''ደህንነትን በተመለከት ከፌደራል ፖሊስ፣ ከአዲስ አበባ እና ኦሮሚያ ፖሊስ ጋር በመሆን በቅንጅት ስንሰራ ነበር አሁን የተፈጠረው ግን ከደህንነት አካላት በኩል ክፍተት መኖሩን አሳይቶናል" ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ይህ ይሁን እንጂ ማስተላለፍ የተፈለገው መልዕክት አስተላልፈናል የድጋፍ ሰልፉም አላማ ተሳክቷል ብለዋል።