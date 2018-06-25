ተቃውሞውን ለመግለፅ የጦር ሄሊኮፕተሩን ይዞ የከነፈው ካፒቴን በኃይሉ ትዝታዎች
የ1997ትን የፖለቲካ መነቃቃት ማን ይዘነጋዋል። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ፖሊሲዎች፣ፖለቲካዊ ውይይቶች የህዝቡን ስሜት ሰቅዘው ይዘውት ነበር። በተለያዩ መድረኮች የሚዘጋጁ የርዕዮተ-ዓለም ክርክሮች፣ የምረጡኝ ጥሪ ቅስቀሳን ብዙዎች በንቃት ይከታተሉ ነበር።
በተለይም በፍራቻም ይሁን በመሰላቸት ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳዮችን ገለል ብለው የነበሩትን የመለሰ ተስፋም የፈነጠቀ ጊዜ ነበር።
በዚያን ጊዜ የ26 ዓመት ወጣት የነበረውና የአየር ኃይል አብራሪው ካፕቴይን በኃይሉ ገብሬ የ1997ቱ የመነቃቃቱ አካል ነበር። ይህ ተስፋ ግን ብዙም አልከረመ፤ ውኃ ተቸለሰበት።
ሰኔ 1 1997 መንግሥትን ሊቃወሙ የወጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ላይ የተደረገው አፀፋዊ ምላሽ ብዙዎችን ያስደነገጠ ሁኔታ ተከሰተ።
ካፒቴን በኃይሉም የተወሰደውን እርምጃ በመቃወም ከሌላኛው የአየር ኃይል አብራሪ መቶ አለቃ አብዮት ማንጉዳይ MI35ትን የተባለችውን የጦር ሄሊኮፕተር ይዘው ከድሬዳዋ ተነስተው ወደ ጅቡቲ አመሩ።
"ተቃውሞየን ለመግለፅ የመረጥኩትም ሁኔታውና አጋጣሚው የፈቀደልኝን ነው። አንደኛ ትኩረትም ያገኛል ብየ ስላሰብኩ ሄሊኮፕተር እያበረሩ ጂቡቲ መሄድ እንደ ብቸኛ አማራጭ ነው ያየሁት" ይላል።
ቀድሞም ለሰባት ዓመታት የሰራበት አየር ሃይል ውስጥ ብዙ ኢፍትሃዊ ነገሮችን እየተመለከተ የነበረ ቢሆንም እርምጃውን የወሰደው በተቃውሞ ከአገሩ ህዝብ ጎን በመቆም ነበር።
ጂቡቲ ከኢትዮጵያ ቅርብ በመሆኗ አንደኛ የመረጠበትም ምክንያት ሲሆን ጉዞውን በከፍተኛ ምስጢራዊ ተይዞም እንደነበር ይናገራል።
የኢትዮጵያን ድንበር ለቅቆ እስኪወጣ ድረስ በረራውም በስውር ነበር። "ከራዳር እይታ ራሴን ለመሰወር በረራየን አካሂድ የነበረው እጅግ ዝቅ ባለ ከፍታ ነበር" ይላል።
ጂቡቲ ለመድረስ ጥቂት ርቀት ሲቀረውም የጂቡቲን የአየር ትራፊክ የመጣበትን ሁኔታ ነግሮ ለማረፍ ፍቃድ ጠየቀ። ከአንድ ከአስር ደቂቃ በኋላም ፍቃድ አግኝቶ ጂቡቲ ማረፍ ቻለ።
የመጣበትን ሁኔታ ገልፆም ጥገኝነት እንዲሰጣቸው ጠየቃቸው። ጥገኝነት የጠየቅው በጂቡቲ የሚገኘው የእንግሊዝ ኤምባሲ ቢሆንም ተቀባይነት ስላላገኘ ሶማሌላንድ የሚገኘው የእንግሊዝ ኤምባሲ ሊቀበልህ ፈቃደኛ ሆኗል የሚል ማታለያ ተሰጠው።
የኢትዮጵያ መንግሥት ከጂቡቲ ጋር ተደራድሮ እሱም መቶ አለቃ አብዮት ማንጉዳይ ከሶስት ቀናት የጂቡቲ ቆይታ በኋላ ተላልፈው ተሰጡ።
ተላልፈው መሰጣታቸው እሱም ሆነ መቶ አለቃ አብዮት ማንጉዳይ ይሆናል ብለው ያልገመቱት ነገር ነበር።
ስለዚህም ፍትሃዊ አይደለም ብለው በተቃወሙት ስርዓት ሊፈረድባቸው ግድ ሆነ። ዝርዝሩን መናገርም ሆነ ማስታወስ ባይፈልግም በተያዘበት ወቅት ድበደባ፣ እንግልትና ስቃይ እንደደረሰበት ይናገራል።
በተለይም በመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ጨለማ ቤት ከመታሰሩ በተጨማሪ ፍርድ ቤትም አልቀረበበም።
የእስር ቤት ቆይታ
ባልደረባው 15 ዓመት እሱ ደግሞ እድሜ ልክ ተፈርዶበት 13 ዓመታት ታስሮ ከስር የወጣው ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ነበር።
ለዓመታት ጨለማ ቤት መታሰሩን በቅርቡ ከስር የተለቀቁ ጋዜጠኞችና ሌሎችም ፅፈው ነበር።
በተለይም በጨለማ ቤት በታሰረበት ወቅት ያለበትን አሰቃቂ ሁኔታ መርሳትና ዕውነታውን መካድ እንደ አማራጭ ሆኖ ነው ያገኘው።
"በኃይሉ አልታሰረም ፤ እኔ አይደለሁም በዚህ ሁኔታ ያለሁት እያልኩ ራሴን አበረታ እንዲሁም አፅናና ነበር" ይላል።
ዕውነታውን የመካድ ሁኔታ ራሱን በጤና እንዲጠብቅና ተስፋው ተሟጦ እንዳያልቅ ረድቶታል።
የ13 ዓመት እስር ቆይታው ለሱ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቡም እንደተረፈ የሚናገረው በኃይሉ ቤተሰቡም ገፈት ቀምሷል።
በተለይም በመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ወቅት ቤተሰቦቹ ይሙት ይዳን የሚያውቁት ነገር አልነበረም።
"በዚያን ወቅት ይድረሳቸውም አይድረሳቸውም በህይወት መኖሬን እንዲያውቁ መልዕክት ለማውጣት እሞክር ነበር" ይላል።
በተለይም እናቱ ያለችበትን ሁኔታ ባለመወቁ የራስ ምታትና ጭንቅ ሆኖበት ነበር።
" እኔስ አንዴ ችግር ውስጥ ወድቄያለሁ። እናቴ፣ ቤተሰቦቹ በዚህ ወቅት ምን እያሰቡ ይሆን? እንዴትስ ሆነዋል የሚለው የበለጠ ያሳስበኝ ነበር።" ይላል።
የመፈታት ሐሴት
ባለፈው ሳምንት የኢድ በዓልን ምክንያት በማድረግ መንግስት ከለቀቃቸው በርካታ እስረኞች መካከል ካፒቴን በሃይሉ አንዱ ነበር።
እስረኞቹ በተለቀቁበት ወቅት ዝዋይ ማረሚያ ቤት ደጃፍ ላይ የልጇን ከስር መለቀቅ ባለማመን በሚመስል መልኩ መሬት ከድቷት ከተንበረከከች እናት ፊት ልጇም ተንበርክኮ በግንባሩ መሬት ተደፍቶ የሚታይበት ፎቶግራፍ ባለፉት ጥቂት ቀናት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙ ሰዎች ሲጋሩት ነበር።
ብዙዎች በፎቶው ልባቸው መነካቱንም ገልፀው ስለ ፎቶውም ብዙ ብለው ነበር። ያ ፎቶ የበሃይሉና የእናቱ ነበር።ከፎቶው ጀርባ የነበረውን ስሜት በሃይሉ እንዲህ ይገልፀዋል።
"ይህቺ መሬት ቀላል አይደለችም። ያለንባት የኢትዮጵያ ምድር ብዙ መስዋዕት የተከፈለባት አገር እንደመሆኗ ስንኖር ተመችቶን እንኳን ባንኖር በነፃነት ገብተን የምንወጣባት ሊሆን ይገባል" የሚለው በኃይሉ መሬቱን በመሳም ደስታውን የገለፀበት ምክንያት ሲገልፀው "እኛንም ለማስፈታት የተከፈሉ ዋጋዎች አሉ ።ሰዎች ወድቀዋል፤ ደም ፈሷል። ይህንን ደም የፈሰሰበትን መሬት የሳምኩትም ዋጋ የከፈሉትንም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብን ለማመስገን ነው" ይላል።
የመፈታት ስሜት ከልክ በላይ የሆነበት በኃይሉ " ከቤተሰቦቼ፣ ከጓደኞቼ ጋር ተለይቼ ከቆየሁ ረዥም ጊዜ ሆኖኛል። ሁሉንም ማግኘቴ ደስታየ መግለፅ ከምችለው በላይ ነው" ይላል።
በጭራሽ እፈታለሁ የሚል ስሜት ያልነበረው ካፒቴን በኃይሉ ከጉዳዩ ከፍተኛነትም ጋር ተያይዞና የእድሜ ልክ እስር ስለተፈረደበትም እስሩን ጨርሶ እንደሚወጣ ያስብ ነበር።
ከሳምንት በፊት ግን ያልተጠበቀው ሁኔታ ተከሰተ።
"አሁን በሀገሪቱ እየተከሰተ ያለውን ለውጥና የህዝቡ ትግል ያመጣው ማዕበል እኔንም ከእስር ቤት ገፍቶ አስወጥቶኛል" ይላል።
ከእስር እንደተፈታም ቤተሰቦቹ እንዲሁም የአለም ጤና አካባቢ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ መቀበሉም በጭራሽ ያልጠበቀው ሁኔታ እንደነበር ይናገራል።
የመፈታቱ ደስታ አሁንም ያልለቀቀው ካፒቴን በኃይሉ ለህዝቡ በተለይም ለአለም ጤና ህዝብ እንዲፈታ ያላሰለሰ ጥረት ስላደረጉ ምስጋናው ከፍተኛ ነው።
መጪው ጊዜ ብሩህ ሆኖ የታየው በኃይሉ ሀገሪቷ ላይ እየተሰከሰቱ ያሉ ለውጦችን በበጎ መልኩ በማየትም መቀጠል እንዳለባቸውም ይናገራል።
እነዚህ ለውጦችም ከከቀጠሉ በሞያው አገሩን ማገልገል ይፈልጋል " አንድ ፓይለት ለማሰልጠን ሀገሪቷ ከፍተኛ መዋዕለ-ንዋይ ታፈሳለች።ሁኔታዎች ከተቀየሩ በሞያየ አገሬን ማገልገል እፈልጋለሁ" ይላል።