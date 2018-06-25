የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ምርጫው በታቀደለት ጊዜ እንደሚካሄድ ገለጹ
የዚምባብዌው ፕሬዝዳንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ምንም እንኳ ቅዳሜ ዕለት እርሳቸውን ለመግደል ሙከራ ቢደረግም ሐምሌ ውስጥ የተያዘው የምርጫ ቀነ ቀጠሮ እንደተጠበቀ ነው ብለዋል።
ፕሬዝዳንት ምናንጋጓ ቅዳሜ ዕለት ቡላዋዮ በምትባል ከተማ የምረጡኝ ቅስቀሳ እያካሄዱ ነበር። እርሳቸው ንግግር አድርገው ከመድረክ እየወረዱ እያለ ቦንብ ፈንድቶ 41 ሰዎች ተጎድተዋል።
የሀገሪቱ ባለስልጣናትም የደህንነት ሁኔታው ዳግም ይታያል ብለዋል።
ይህ አሁን ሊካሄድ የታሰበው ምርጫ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሙጋቤ ከሥልጣን ከወረዱ በኋላ የመጀመሪያው ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜም ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች በተገኙበት የሚካሄድ ይሆናል።
ምናንጋጓ ነፃና ሰላማዊ ምርጫ ይካሄዳል ሲሉም ቃል ገብተዋል።
ምናንጋጓ የቅዳሜ ዕለቱን ፍንዳታ አስመልክቶም "ከእኔ ጥቂት እልፍ ብሎ ነው የፈነዳው ቀኔ ስላልሆነ ተርፌያለሁ" ሲሉ ተደምጠዋል።
አክለውም "አመፅ እርባና ቢስ ነው" በማለት ለአንድነት ጥሪ አቅርበዋል።
የተፎካካሪ ፓርቲው መሪ ኔልሰን ቻሚሳ ጥቃቱን "ፍፁም ተቀባይነት የሌለው" ሲሉ አውግዘውታል።
በጥቃቱ ሁለቱ ምክትል ፕሬዝዳንቶችን ጨምሮ የዛኑ ፒኤፍ ሊቀመንበር፣ የሀገሪቱ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባልደረባና የጥበቃ አባላት ከተጎዱት መካከል ይገኙበታል።
ቅዳሜ ዕለት ፕሬዝዳንት ምናንጋጓ የሀገሪቱ ሁለተኛ ትልቅ ከተማ በሆነችው ቡላዋዮ በሐምሌ ወር ለሚካሄደው ምርጫ ቅስቀሳ ለማካሄድ ተገኝተው ነበር።
በምርጫው ያሸንፋሉ ተብሎ ሰፊ ግምት ቢሰጣቸውም ተንታኞች ግን የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ከሥልጣን በማውረዳቸውና አብረውም ይሠሩ ስለነበር ጠላቶች ማፍራታቸውን ተናግረዋል።