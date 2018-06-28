"ዲሞክራሲ ወደ ቀውስ የሚያመራን ከሆነ ሁላችንም ወደ ፈጣሪ መጮህ አለብን" የጅቡቲው ፕሬዝዳንት
የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ከቢቢሲ የሱማሊኛ አገልግሎት ጋር በነበራቸው ቃለምልልስ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አሕመድን አሞካሽተዋል።
"አዳዲስ አቅጣጫዎችን የሚቀይስ መሪ ይመስላል" በማለት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቀዳሚ ተግባራት ዘርዝረዋል።
"ወደ ሥልጣን እንደመጣ መጀመሪያ ጅቡቲን ነው የጎበኘው፣ የውህደት ፕሮግራሞች ላይ ተነጋግረናል፣ በሚሊየን ዶላር የሚቆጠር ንግድ ነው የምናንቀሳቅሰው" በማለት በጋራ ከሦስተኛ ወገን ብድር መውሰዳቸውን ጭምር አብራርተዋል።
ከኬኒያ ጋርም ወደብን፣ መንገዶችን፣ ባቡር ሀዲዶችን እና አየር መንገዶችን ለማልማት በጋራ ለመሥራት መስማማታቸውን ጠቅሰዋል። ሶማሊያንን ወደዚህ ስምምነት ለማምጣት እየሠሩ መሆኑን አብራርተዋል።
"ይህንን ሁሉ ማድረግ የምንችለው ቀጠናዊ ውህደት ሲኖር ነው" ብለዋል ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ።
ፕሬዝዳንት ኦማር አክለውም የእርሳቸውን አስተዳደር በመቃወም ሀገር ጥለው ስለሸሹ ጅቡቲያውያን የተናገሩ ሲሆን ሰዎች በነፃነት ሐሳባቸውን መግለፅ አለባቸው ብለው እንደሚያምኑ ገልፀው ነገር ግን "ዲሞክራሲ ወደ ቀውስ የሚያመራን ከሆነ (እንዲህ ዐይነቱን ዲሞክራሲ እንዲያጠፋልን) ሁላችንም ወደ ፈጣሪ መጮህ አለብን" ብለዋል።
"እስካሁን ማንም ሕግ ተላልፎ እስከልተገኘ ድረስ ሐሳቡን በመግለፁ ምክንያት ብቻ በቁጥጥር ስር አልዋለም፣ አልታሰረም፣ አልያም አልተገደለም" በማለት በተለያየ ምክንያት በስደት ላይ የሚገኙ ዜጎችም ወደ ሀገራቸው ቢመለሱ መንግስት እጁን ዘርግቶ እንደሚቀበላቸው ገልፀዋል።