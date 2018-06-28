የማይክል ጃክሰን አባት አረፉ
የጃኔትና የማይክል አባት ጆ ጃክሰን በተወለዱ በ89 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል።
ጆ ጃክሰን ማረፋቸው የተሰማው ረቡዕ ሊነጋጋ ሲል ነው።
ዘለግ ላለ ጊዜ በጣፊያ ካንሰር ሲሰቃዩ ነበር።
የማይክል ጃክሰን አባት ጆ ጃክሰን የሞቱት ልጃቸው ማይክል የሞተበት 9ኛ ዓመት ዝክር በተካሄደ በ2ኛው ቀን መሆኑ ግርምትን ፈጥሯል።
ጆ ጃክሰን ማይክልን ጨምሮ አምስት ሙዚቀኛ ወንድ ልጆችን አፍርተዋል። እነዚህም "5ቱጃክሰኖች" በሚል የወል ስም ይታወቃሉ። በ1970ዎቹ መጨረሻ በቡድን ሙዘቃን ተጫውተው አሳልፈዋል።
ላቶያ፣ ሬቢ እና ጃኔት ደግሞ የጃክሰን ቤተሰብ ሴት ልጆች ናቸው።
ከሦስቱ ሴቶች ዝናዋ የናኘው ግን የጃኔት ጃክሰን ብቻ ነው። ጆ ጃክሰን ለረዥም ዓመት የሴት ልጃቸውን የጃኔት ጃክሰንን የሙዚቃ ሕይወት ማቅናታቸው ይነገርላቸዋል። የሙዚቃ ኮከብ እንድትሆን ያስቻሏትም እርሳቸው ናቸው።
ጆ ጃክሰን የልጆቻቸው የስኬት ቀያሽ በሚል የሚሞካሹ ቢሆንም ጥብቅ ዲሲፕሊንና ቅጣትን ይከተሉ ስለነበር የልጆቻቸው የኋላ ሕይወታቸው መመሰቃቀል ከዚሁ ጋር የሚያያይዙት አልጠፉም። ጆ ጃክሰን ልጆችን ክፉኛ የሚቀጡ እንደነበሩ ይነገራል።
አባት ጆ የኋላ ኋላ ማይክልን ይገርፉት እንደነበር አምነዋል።
"በቀበቶ እገርፈው ነበር። ደብድቤው ግን አላውቅም። ድብደባ በዱላ የሚደረግ ተግባር ነው" ሲሉ በ2003 ለቢቢሲ ተናግረው ነበር።
በዚህ ቆየት ባለ ቃለ መጠይቅ ጆ ጃክሰን "የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ነውር ነው። የምቀበለው ነገር አይደለም" ብለው በአደባባይ በመናገራቸው ትልቅ ዜና ሆኖ ነበር።
ጆ ጃክሰን ከባለቤታቸው ውጭ በ20 ዓመት ከምታንሳቸው ሴት ጋር ለዓመታት የዘለቀ ወዳጅነት ነበራቸው። አንድ ልጅም አፍርተዋል። ሆኖም ከነማይክል እናት ጋር በትዳር ጸንተው ቆይተዋል።
አሁን የነማይክል እናት ካትሪን 88 ዓመታቸው ሲሆን ጆ ጃክሰን በድምሩ ከወለዷቸው 11 ልጆች ዘጠኙ በሕይወት ይገኛሉ።