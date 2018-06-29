በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ከ20 ዓመታት በኋላ የተካሄደው የሁለትዮሽ ውይይት ሲካሄድ
ባለፈው ማክሰኞ አዲስ አበባ የገባው የኤርትራ መንግሥት ከፍተኛ ልዑክ የኢትዮጵያ ቆይታውን አጠናቅቆ ተመልሷል።
በቆይታው ዙሪያ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ሀገራቱ በመሪዎች ደረጃ በቅርቡ ውይይት ያደርጋሉ።
መሪዎቹ የሚገናኙበት ቦታና ጊዜም በቅርቡ የሚወሰን መሆኑን ጨምረው አስታውቀዋል።
አ.አ የመጡት የልዑካን ቡድኑ አባላት እነማን ናቸው?
ሁለቱ አገሮች ወደፊት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ለማጠናከርና ኤምባሲ መክፈት በሚቻልበት ሁኔታ የመከሩ ሲሆን ወደፊት በፖለቲካ መስክ ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚያዊ መስክ አብሮ መሥራት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ውይይት እንደሚያካሂዱ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
አዲስ አበባ ላይ ከኤርትራ መንግሥት ከፍተኛ ልዑክ ጋር የተደረገው ውይይት በሁለቱ ሀገራት መካከል ማምጣት ለሚፈለገው ሰላም ምቹ እድል የፈጠረ መሆኑም ተገልጿል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ቢሮ በፌስቡክ ገፁ ላይ እንዳሰፈረው የልዑካን ቡድኑ በጉብኝቱ ማብቂያ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አሕመድ (ዶ/ር) ጋር ተወያይቷል፡፡
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል መቼ ምን ተከሰተ?
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ አሕመድ ለኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም መልእክት መላካቸው ተዘግቧል።
በተመሳሳይ የኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ ከልዑካን ቡድኑን ጋር የተደረገው ውይይት ውጤታማ ብለውታል፡፡
የልዑካን ቡድኑ በአገራችን ባደረገው ቆይታ ደስተኛ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
"በሁለት ዐሥርት ዓመታት ውስጥ በነበረው ሁኔታ ብዙ ያጣነው ነገር እንዳለ ተገንዝበናል" ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ "ወደፊት አብረን የምንሠራው ብዙ ነገር አለ" ሲሉ ከልኡካን ቡድኑ ጋር ስለነበረው ቆይታ አስረድተዋል።