በአሜሪካዋ ሜሪላንድ የታጠቁ ሰዎች ባደረሱት ጥቃት ጋዜጠኞች ተገደሉ
በሜሪላንድ አናፑለስ በአንድ የአገር ውስጥ ጋዜጣ ክፍል መሣሪያ የታጠቀ ግለሰብ በከፈተው ተኩስ አምስት ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ሌሎች ጉዳት ደርሶባቸዋል።
የአገሪቱ ባለሥልጣናት ጥቃቱ ሆነ ተብሎ የተፈፀመ ነው ብለዋል።
አንድ የካፒታል ጋዜት የሥራ ባልደረባ እንዳለው ጥቃት አድራሹ ከባድ መሣሪያ የታጠቀ ሲሆን የዜና ክፍሉን የመስታወት በር በተኩስ ከሰባበረ በኋላ ወደ ውስጥ መዝለቁን አስረድተዋል።
ተጠርጣሪው ግለሰብ በአውሮፓውያኑ 2012 በጋዜጣ ክፍሉ ላይ የስም ማጥፋት ክስ አቅርቦ ነበር።
በ30ዎቹ የዕድሜ ክልል የሚገኘው ተጠርጣሪው በቁጥጥር ሥር ውሎ ምርመራ እየተካሄደበት እንደሆነ ተናግረዋል።
በሜሪላንድ የፖሊስ ዲፓርትመንት ምክትል ኃላፊ የሆኑት ዊሊያም ክራምፕፍ እንዳስታወቁት ድርጊቱ በጋዜጣ ክፍሉ ላይ ሆን ተብሎ የተፈፀመ ሲሆን መሣሪያ የታጠቀው ሰው ወደ ሕንፃው እንዳመራና አካባቢውን እየቃኘ ቀስ ብሎ ይራመድ ነበር ብሏል።
ይሁን እንጂ እስካሁን የጥቃቱን ዓላማ ምን እንደነበር ፖሊስ አልገለፀም። ምንም ዓይነት የተኩስ ልውውጥ እንዳልነበርም ገልፀዋል።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በትዊተር ገፃቸው በጥቃቱ ማዘናቸውን ገልፀው ለተጎጂዎችና ለቤተሰቦቻቸው መፅናናትን ተመኝተዋል።
ፖሊስ የጥቃቱ ሰላባ የሆኑትን ጋዜጠኞች ለይቶ አሳውቋል።
ካፒታል ጋዜት በአውሮፓውያኑ 1884 አንስቶ የሚታተመውን The capitalን ጨምሮ በርካታ ጋዜጣዎችን ያሳትማል። ባለቤትነቱም የባልቲሞር ሰን ሚዲያ ግሩፕ ነው።