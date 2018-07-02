"በስደተኞች ጉዳይ ሥልጣኔን እለቃለሁ" የጀመርን ሃገር ውስጥ ሚኒስትር
ሆርስት ሲሆፈር "ስልጣኔን ልለቅ እችላለሁ" ያሉት የስደተኞች ጉዳይን በሚመለከት ከአገሪቱ መራሂተ መንግስት አንጌላ መርክል ጋር ባላቸው ልዩነት ምክንያት ነው።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሚኒስትሩ በአንጌላ መርክል አቋም በጣም እየተበሳጩ መሆኑም እየተዘገበ ነው።
ባለፈው ሳምንት ሜርክል ከአውሮፓ ህብረት አጋሮች ጋር ተቀባይነት ያለው ስምምነት ላይ እስካልደረሱ ድረስ ከጀርመን ድንበር ጥገኝነት ጠያቂዎችን እንደሚያባርሩ አስፈራርተው ነበር።
የሚኒስትሩ አቋም የሜርክልን ጥምረትና የፖለቲካ እርምጃቸውን ጥያቄ ውስጥ ከቶታልም እየተባለ ነው።
የሆርስት ሲሆፈር ፓርቲ በሜርክል ጥምረት ውስጥ ቁልፍ ሚና ያለው ነው።
እሁድ አመሻሹ ላይ ግን የሜርክል ፓርቲ ክርስቲያን ዲሞክራቲክ ዩኒየን የስደተኞች ጉዳይን በሚመለከት የሜርክልን አቋም መደገፉን ባፀደቀው የውሳኔ ሃሳብ አስታውቋል።
አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ምንጮቹን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ሚኒስትሩ ከሜርክል ጋር ቅዳሜ እለት ባደረጉት ዝግ ስብሰባ ምንም የተገኘ ውጤት የለም። ሁለቱ ፖለቲከኞች ሊግባቡ አልቻሉም።
ስለዚህም ከሃላፊነት መልቀቅ እንደሚፈልጉ ያስታወቁተን ሚኒስትር ሃሳብ ለማስለወጥ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጥረት እያደረጉ ነው።
ስብሰባቸውን ተከትሎ ሜርክል በተወሰነ መልኩ መግባባት ላይ መደረሱንና የሚኒስትሩ ፓርቲ አብሯቸው መስራቱን እንደሚቀጥል ተስፋ እንዳላቸው ገልፀው ነበር።