በአሶሳ የተነሳውን ሁከት ተከትሎ አራት የሥራ ኃላፊዎች ተነሱ
በአሶሳ ከተማና አካባቢዋ የነበረውን ሁከትና ብጥብጥ ተከትሎ እጃቸው አለባቸው የተባሉና ኃላፊነታቸውን ባግባቡ ያልተወጡ አራት የክልሉ ባለስልጣናት ላይ እርምጃ መወሰዱን የቤንሻንጉል ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ፅህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ እዮብ ሰንበቶ ለቢቢሲ ገልፀዋል።
የክልሉ አስተዳደርና የፀጥታ ቢሮ ኃላፊ፣ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነርን በእገዳ እንዲሁም የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ እና ምክትላቸው ከስራቸው ተሰናብተዋል።
በተለይም ለክልሉ ኮማንደሮች መሰናበቻ እንደ ምክንያትነትም የሚጠቅሱት " ብጥብጥና ሁከት የተነሳባቸው አካባቢዎች ላይ የሰዎች ህይወት ከመጥፋቱ በፊት እርምጃዎች መወሰድ ይቻል ነበር፤ ችግሩም ከተከሰተ በኋላ መቆጣጠር ሲቻል የ14 ሰዎች ህይወት ጠፍቷል። ይህም ተቋሙን በሚገባ ስላልመሩት ነው" በማለት አቶ እዮብ ተናግረዋል።
ይህ የመጀመሪያ እርምጃ እንደሆነ የተናገሩት አቶ እዮብ በቀጣይም ከክልል ጀምሮ እስከ ቀበሌ የማስተካከያ እርምጃዎች የሚወሰዱ መሆናቸውንም ጨምረው ተናግረዋል።
የነበረው ሁከትና ብጥብጥ በመርገብ ላይ ሲሆን አሶሳ የተረጋጋ ሰላም ላይ እንደሆነችም ገልፀዋል።
ከሰኞ ጀምሮ የንግድ ተቋማት አገልግሎት መስጠትም ጀምረዋል።
ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ የህብረተሰብ አካላትን በማሳተፍም ህዝቡን የማወያየት ስራ እየሰሩ እንደሆነ የሚናገሩት ወጣቱም ሲያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎችንም ምላሽ ለመስጠት በየደረጃው እየተሰራ ነው ብለዋል።
"ሊመለሱ የሚችሉ የልማት ጥያቄዎችና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችንም ለመመለስ መንግሥት በቀጣይነት የሚሰራ ነው የሚሆነው" ብለዋል።
ከሞቱት በተጨማሪ ከባድና ቀላል ጉዳት የደረሰባቸው 80 ግለሰቦች ግለሰቦች በህክምና ላይ የሚገኙ ሲሆን ከአዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልና ከጳውሎስ ሆስፒታል የመጡ ስፔሻሊስቶች በአሶሳ ሆስፒታልም ህክምና እያደረጉላቸው መሆኑን ተናግረዋል።
"ከዚህ የበለጠ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣም አሁን የጀመርነውን እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት" ያሉት አቶ እዮብ አሶሳ ከተማ ወደነበረችበት የምትመለስበት መንገድ አፋጣኝ ስራ መሆኑንም ተናግረዋል።