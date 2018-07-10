‹‹እኛ ላይ ከደረሰው ጉዳት ይልቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የደረሰው ይበልጣል!›› የዘ ሀበሻ ድረገፅ ባለቤት
የኢትዮጵያ መንግስት ስም እና ረቂቅ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ተገዳዳሪ የዜና ተቋማት ድረ-ገጾችን የማፈን ልማድ ለዓመታት በቁርኝት ተራምደዋል፡፡ በዓመታት ውስጥ Deep Packet Inspection (DPI) በተሰኘው ልዩ ማጥለያ ዘዴ እየተጠለፉ ለጎብኝዎች ከመድረስ የታገዱ ድረ-ገፆች ብዛት ከፍተኛ ነው፡፡
ቀዳሚ ዓመታትን ትተን ከሦስት ዓመታት በፊት በመላው ሀገሪቱ የተነሳውን ህዝባዊ እምቢተኝነት ተከትሎ 16 የዜና ተቋማት በሀገር ውስጥ እንዳይታዩ መታፈናቸውን በወቅቱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተሰኘ ተቋም አጋልጧል፡፡
በመሰል ርምጃዎቹ በመብት ተሟጋቾች ዘንድ ሲብጠለጠል የሰነበተው የኢትዮጵያ መንግስት ‹ታሪክ ቀያሪ› ስለመሆኑ የተጠቀሰ ውሳኔ አስተላልፏል፡፡
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ሃላፊ ፍፁም አረጋ በቲዊተር ገጻቸው ላይ ይፋ እንዳደረጉት ሀገር ውስጥ እንዳይጎበኙ ታፈነው የነበሩ ከ200 በላይ ድረ-ገጾች ክልከላው ተነስቶላቸዋል፡፡
መታፈን ማንን ጎዳ?
ሄኖክ ዓለማየሁ ደገፉ አሜሪካን የስደት ዘመን መጠለያ ካደረጉ ጋዜጠኞች እና አሳታሚዎች መካከል አንዱ ነው፡፡ ከጥቂት ዓመታት በፊት በፖለቲካ፣ መዝናኛ እና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ድረ-ገጽ አስተዋወቀ፡፡
መጠሪያው ዘ-ሀበሻ የሆነው ይሄ ድረ-ገጽ በመንግስት እጅ ውስጥ በነበሩ የዜና ተቋማት ተመሳሳይ ዘገባ ተሳላችቶ ለነበረው ‹‹ዲያስፖራ›› እንደ አንድ የመረጃ ምንጭ ሆነ፡፡ ብዙም ሳይቆይ ግን ዘ-ሀበሻ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይነበብ ግምጃ እንደተጣለበት አዘጋጆቹ አወቁ፡፡
‹‹እኛ ላይ ከደረሰው ጉዳት ይልቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የደረሰው ይበልጣል!›› ይላል ሄኖክ ዓለማየሁ አንባቢያን ከእገዳው ሾልከው ድረ-ገጹን ለማጎብኘት የተለያዩ መተላለፊያ ሶፍትዌሮችን ለማግኘት ለወጪ እና ለሰዓት ብክነት መዳረጋቸውን በማስታወስ፡፡
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ፕሮጀክት መስራች ሶሊያና ሽመልስ በሰብአዊ እና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ላይ ደረሱ የሚሏቸውን ጥቃቶች በማንሳት በየመድረኩ ስታሰማ ባጅታለች፡፡
ለእርሷ የኢትዮጵያ መንግስት ድረ-ገጾችን የማፈን ርምጃ የመጀመሪያ ጉዳቱ አማራጭ ሀሳቦች የሚደመጡበትን ቀዳዳ መድፈኑ ነው፡፡
‹‹(ርምጃው) የመረጃ ፍሰቱ የተገደበ እንዲሆን፣ ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ትርክት መንግስት በሚፈልገው አንድ መንገድ ብቻ ቅርፅ እንዲይዝ አድርጎታል፤ ዓላማውም ይሄ ነበር፡፡›› በማለት የምታብራራው ሶሊያና መንግሥት ድረ-ገጾችን በመዝጋቱ፣ የሀሳብ ውድድርን በማጥፋት ህዝቡ ህይወት ቀያሪ መረጃዎችን የማግኘት መብቱ እንዴት እንደተነፈገ ታወሳለች፡፡
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ እርምጃዎች የት ድረስ?
መንግስት ድረ-ገጾች በሀገር ቤት አንባቢያን ወይንም ተመልካቾች እንዳይታዩ ያደርግ እንደነበር በተዘዋዋሪ መንገድ ማመኑን እንደ አንድ ልዩ ነገር የምታነሳው ሶሊያና የአሁኑ ርምጃ ያለውን አብይ ፋይዳ ታነሳሳለች፡፡
ከመከፈት ወዲያ ጦማሪ እና የመብት ተሟጋች ሶሊያና ሽመልስ የኢትዮጵያ መንግስት በድረገጾች ላይ አድርጎት የነበረውን ክልከላ ማንሳቱ የመጀመሪያው ተጠቃሚ ህዝቡ እንደሆነ ትጠቁማለች፡፡
ህዝቡ አንድን ርዕሰ ጉዳይ በተለያየ አቅጣጫ የሚተረጉሙ የመገናኛ ብዙሃንን ካለ ገርጋሪ ለመታደም፣ የሚበጀውን ሀሳብ የመምረጥ ዕድሉን እንደሚፈጥርለት ታሰምራለች፡፡
የዘ ሀበሻ ድረ-ገጽ ባለቤት ሄኖክ አለማየሁ በበኩሉ ከእገዳው መነሳት በተጨማሪ የመንግስት ባለስልጣናት መቀመጫቸውን በውጭ ሀገራት ላደረጉ ድረ-ገፆች ምላሽ ያለመስጠት እና መረጃን የመንፈግ አሰራራቸውን እንዲያርሙ ይመክራል፤
‹‹ የመንግስት ሃላፊዎች በራቸውን ክፍት ካደረጉ ዘገባዎቻችንን ሚዛናዊ ለማድረግ እንሞክራለን፡፡ እስከ አሁንም ሚዛናዊ አይደሉም ተብለን የምንተችባቸው ምክንያቶች ምንጭ ለ27ዓመታት ለነፃው ፕሬስ ጋዜጠኞች ደፍሮ መረጃ የሚሰጥ የመንግስት ሃላፊ አለመኖሩ ነው፡፡›› ይላል ሄኖክ፡፡
ተጨማሪ ርምጃዎች የኢትዮጵያን ደካማ የሚባል የፕሬስ ነጻነት እና የጋዜጠኞች ደህንነት ደረጃ ሲያጋልጡ ከከረሙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መካካል ሲፒጄ አንዱ ነው፡፡
ድርጅቱ ከሰሞኑ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር የተወሰዱ ርምጃዎችን በአወንታ እንደሚያይ ለቢቢሲ ተናግሯል፡፡ የድርጅቱ የአፍሪካ ጉዳዮች ሃላፊ አንጄላ ኩዊንታል አክለው መንግስት ከዚህ ርምጃ በተጨማሪ ሊወስዳቸው ይገባል ያሏቸውን ርምጃዎች አጋርተዋል፡፡
‹‹በ2009 እ.ኤ.አ የወጣው የጸረ-ሽብር ህግ ፕሬሱን ድምጽ አልባ ለማድረግ በስራ ላይ ሲውል ቆይቷል፡፡ ይሄ ህግ መከለስ እንዳለበት ከዚህ በፊት በደብዳቤ አሳውቀናል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የተቃዋሚ ፖለቲካ አመራሮች በጉዳዩ ላይ እየተወያዩበት መሆኑን ተረድተናል፤ ይሄም አስደስቶናል፡፡ በተመሳሳይ የሀገሪቱ የወንጀል ህግ የተወሰኑ የስም ማጥፋትን የሚመለከቱ አንቀጾች ጋዜጠኞችን ለመጨቆን በስራ ላይ ውሏል፡፡በግልጽ አንቀጾች መሻር አለባቸው፡፡›› ብለዋል አንጄላ፡፡