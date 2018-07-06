ኬንያውያን ልኳንዳ ቤቶች በጋዜጣ በመጠቅለላቸው ለእስር ተዳረጉ
በኬንያ ልኳንዳ ቤቶች ስጋን ለመጠቅለል ንፁህ ወረቀት እንዲጠቀሙ ግልፅ ትዕዛዝ ቢኖርም ያንን ጥሰው በጋዜጣ ጠቅልለው የሸጡ አስር ልኳንዳ ቤቶች ለእስር ተዳርገዋል።
"ጋዜጦች የሚጠቀሙት ቀለም የተለያዩ ጎጅ ኬሚካሎች ስላለው ለሰው ልጅ ህይወት ጠንቅ ነው፤ ሊገድልም ይችላል" በማለት ሆማ ቤይ ካውንቲ አካባቢ የሚገኙ የጤና ባለሙያ ተናግረዋል።
የሀገሪቱ ሚዲያ ስታንዳርድ እንደዘገበው ስጋን ለመጠቅለል ነጭ ወይም ቡናማ ቀለም ያላቸውና ምንም አይነት ፅሁፍ የሌላቸው ወረቀቶች ሊጠቀሙ እንደሚገባ የጤና ባለሙያው ተናግረዋል።
ለእስር የተዳረጉት አስሩ ልኳንዳ ቤቶች አሰራራቸውን እንዲቀይሩ የ14 ቀናት ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም በጋዜጣ በመጠቅለላቸው ነው ለእሰር የተዳረጉት።
በቅርቡም ለፍርድ እንደሚቀርቡም ጋዜጣው ጨምሮ ዘግቧል።
ከሶስት ዓመታት በፊት የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የሀገሪቱን ጋዜጦች ለመተቸት ስጋ ከመጠቅለያ ውጭ ምንም እርባና የላቸውም ማለታቸው የሚታወስ ነው።