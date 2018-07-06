ከምዕራብ ኦሮሚያ ከተሞች ጥቃት ጀርባ ያለው ማን ነው?
በነቀምቴ፣ በጊምቢ፣ ደምቢደሎና በሌሎችም የምዕራብ ኦሮምያ ከተሞች ባለፉት ሶስት ቀናት ግድያና የአካል ማጉደል ጥቃቶች ተፈፅሟል። ቤቶች ተቃጥለዋል መንገዶችም ተዘግተው ነበር።
አቶ መንግስቱ መገርሳ የተባሉ ያነጋገርናቸው የጊምቢ ኗሪም ያረጋገጡልን ከተሞቹ በሰላም እጦት ታውከው መሰንበታቸውን ገልፀውልናል።
ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነገሮች በመረጋጋታቸው ተሽከርካሪዎች መንቀሳቀስ ቢችሉም ከትናንት ጀምሮ ቆመው እንደነበር የሚናገሩት አቶ ጋሪ፤ መንገዱ የተዘጋው ባልታወቁ ቡድኖች እንደሆነ ይናገራሉ።
አቶ ጋሪ ጆግር የሚባል ቦታ ላይ መንገድ በመዘጋቱ አንድ ቀን አርጆ ላይ ከነተሽከርካሪያቸው መንገድ ላይ ማደራቸውን ገልፀውልናል።
የኦሮምያ ክልል ፀጥታና አስተዳደር ቢሮ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ባይሳ ኩማ በምዕራብ ኦሮምያ የተለያዩ አካባቢዎች ግድያ መፈፀሙን፣ በመንግሥት ሃይሎች ላይ ተኩስ የመክፈትና መሳሪያ የመንጠቅ እንዲሁም ቦምብ መወርወርና ሌሎችም ዓይነት ጥቃቶች መሰንዘራቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ያነጋገርናቸው ሌሎች ሰዎች ጥቃቱን የፈፀመው አካል ያልታወቀ ነው ቢሉም አዲስ ቡድን ሳይሆን ካለፉት ጥቂት ወራት ጀምሮ በኦሮሞ ህዝብ ነፃነት ስም አካባቢው ላይ ሲንቀሳቀስ የቆየ መሆኑን ጠቁመዋል።
ጥቃቱን የፈፀመው የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር (ኦነግ) ነው የሚሉ መረጃዎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በብዛት መንፀባረቃቸውን በመጥቀስ ጥያቄ ያቀረብንላቸው የኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አዳባ ከጥቃቱ ጀርባ ኦነግ እንደሌለበት ገልፀዋል።
ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች መኖራቸውን የገለፁት አቶ ባይሳ እስካሁን ከጥቃቱ ጀርባ ማን እንዳለ አለመረጋገጡንና በዚህ ረገድ አሁንም ምርመራ እየተደረገ እንዳለ ይጠቁማሉ።
የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል የኮሚኒኬሽን ቢሮ ሃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ አርብ ማምሻው ላይ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ''የጠላትን ተልዕኮ ተቀብለው የህዝቡን ሰላም ለማወክ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 44 ተጠርጣሪ ግለሰቦችን የጊምቢ ወጣቶች በቁጥጥር ስር በማዋል ለኦሮሚያ ክልል ፖሊስ አስተላልፈዋል'' ሲሉ አስፈረዋል።