ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ከ20 ዓመታት በኋላ አዲስ ምዕራፍ ከፈቱ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ከሃያ ዓመታት በኋላ ኤርትራን ለመጎብኘት በመጓዝ ወደ አሥመራ ከገቡ በኋላ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ መሪ ሆኑ።
ለዚህ ጉብኝት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ጋር የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወርቅነህ ገበየሁ (ዶ/ር)፣ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ወ/ሮ ሙፈሪያት ካሚል፣ የፌዴሬሽም ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ወ/ሮ ኬርያ ኢብራሂምና የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮ ሃላፊው አቶ አህመድ ሽዴ አብረዋቸው ተጉዘዋል።
ለጉብኝቱ የኤርትራ መንግሥት ከፍ ያለ ትኩረት ሰጥቶ ዝግጅት ሲያደርግ የቆየ ሲሆን በተለያዩ ከተሞች ከባለፈው ሳምንት ማብቂያ ጀምሮ ደማቅ አቀባበል ለማድረግ ዝግጅት ሲደረግ ቆይቷል።
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ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሥመራ ሲደርሱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ከፍተኛ የኤርትራ ባለስልጣናት በአየር ማረፊያው ተገኝተው አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች ጎዳና ላይ የዘንባባ ዝንጣፊ በመያዝ ለጠቅላይ ሚኒስትሩን ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል።
በጃፓን የኤርትራ አምባሳደር የሆኑት እስጢፋኖስ አፈወርቂ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አቀባበል ደማቅነትን በተመለከተ ባሰፈሩት መልዕክት "በኤርትራ ታሪክ የዛሬውን ያህል ለየትኛውም የሃገር መሪ ጉብኝት የሞቀ አቀባበል ተደርጎ አያውቅም" ብለዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ጽህፈት ቤት ሃላፊ የሆኑት አቶ ፍፁም አረጋ በበኩላቸው በትዊተር ገፃቸው ላይ እንዳሉት "ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለታሪካዊው ጉብኝት አሥመራ ሲደርሱ በፕሬዝዳንት ኢሳያስና በበርካታ ሕዝብ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል" ሲሉ አስፍረዋል።
ኢትዮጵያ የአልጀርሱን የድንበር ኮሚሽን ውሳኔን ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ መወሰኗን ተከትሎ የተጀመረው የሁለቱን ሃገራት ግንኙነትን ለማሻሻል እየተደረገ ያለው ጥረት አንድ አካል የሆነው ይህ ጉብኝት ትልቅ እርምጃ እንደሆነ እየተገለፀ ነው።
በዚህ ጉብኝት የሁለቱ ሃገራት መሪዎች ቀደም ሲል የተጀመሩ ንግግሮችን በመቀጠል ወደፊት ስለሚኖረው ግንኙነትና ትብብርን በተመለከተ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል።