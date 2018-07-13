"መኖር የምፈልገው ልጆቼን ለማየት ብቻ ነው"
ኢትዮጵያዊው ጋዜጠኛ አዲስ አለም ሀድጉ ለ16 ዓመታት ያህል ኤርትራ ውስጥ የሚገኙትን ባለቤቱንና ሁለት ሴት ልጆቹን አላያቸውም።
ከሁለት ዓስርት ዓመታት በላይ ተቋርጦ የነበረው የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ወደ ሰላም መመለሱና ጦርነቱንም ለማቆም የፈረሙት ስምምነት ተከትሎም የአዲስዓለምም ተስፋም ቤተሰቦቹን በዓይነስጋ የማግኘት ተስፋው አንሰራርቷል።
ለሁለት ዓስርታት ተፋጠው የነበሩት ሁለቱ ጎረቤታሞች አገራት ግንኙነት መሻሻል ተቆራርጦ የነበረውን ቤተሰብ ልብ እንዲንጠለጠል አድርጎታል። በሚቀጥለው ሳምንት ይጀመራል ተብሎ በሚጠበቀው የመኪና ጉዞና የአየር በረራ ብዙዎች የናፈቋቸውን ቤተሰቦች ለማግኘት ልባቸው ተንጠልጥሏል።
የኢትዮጵያና ኤርትራን የአብሮነት እርምጃ ምን ይፈትነዋል?
ለዓመታት ተቋርጦ የነበረው የስልክ ግንኙነት መመለሱ ጋር ተያይዞ ብዙዎች ናፍቆታቸውን በስልክ ለመወጣት ቢሞክሩም በድንበሩ ጦርነት ትዳሩ የፈረሰዉና ቤተሰቡ ለሁለት የተከፈለው አዲስ አለም ግን አሁንም በጉጉት እየጠበቀ ነዉ።
በሁለቱ ኃገራት ጦርነት ምክንያት ከመቶ ሺዎች በላይ ሰዎች ህይወት ጠፍቷል፤ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራን አስከትሏል፤ ከዚህም በላይ በህዝቦች መካከል መቃቃርን ፈጥሮ የጠላትነት ስሜት እንዲጎለብት አድርጓል።
አዲስ ዓለም የደረሰበትን ሁኔታ በአንደበቱ እንዲህ ይተርከዋል።
ሁለት ወንድሞቼን በዚህ ጦርነት አጥቻለሁ። የጦርነቱ ጦስ ቤተሰቤንም አሳጥቶኛል። ከባለቤቴ ምፅላል ጋር የተጋባነው በ1972 ዓ.ም ነው። ሁለት ሴትና አንድ ወንድ ልጅም አፍርተናል። በ1994 ዓ.ም ወደ ኤርትራ ሁለት ሴት ልጆቼን ይዛ ከሄደች በኋላ ተያይተን አናውቅም። ኤርትራዊ በመሆንዋ ከምታስተምርበት ስራ ስትባረር፤ ካገርም ሊያባርሯት ይችላሉ ብየ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያዊ አግብታ እንደምትኖር ወረቀት አዘጋጅቼ ነበር።
ከአንድ ዓመት በፊት ግን ኤርትራ ባካሄደችው ህዝበ-ውሳኔ ላይ በኔ ተነሳሽነት ለነፃነት ድምፅ ሰጥታ ነበር። በወቅቱ እሷ ስጋት ቢኖርባትም ልጆቼ አባታቸው ከትግራይ መሆኑን እናታቸው ደግሞ ከኤርትራ መሆኗን እንዲያውቁ በማለት አደፋፍሬያት ድምፅ ሰጠች።
ይህ ህዝበ-ውሳኔም ስራዋን እንድታጣና ኤርትራም እንድትሄድ ምክንያት ሆነ። ትዳራችንም አክትሞ ኤርትራ ሄደች።
በኢትዮ-ኤርትራ የሰላም ስምምነት ሦስተኛ ወገን አልተሳተፈበትም ተባለ
የሞትኩ ያህል ነበር የመሰለኝ
ትናንትና የተፈጠረ በሚመስል ሁኔታ የሆነውን በዝርዝር አስታውሰዋለሁ። ቀኑ ሮብ ነበር፤ ባለቤቴ አጎቷን ለመጠየቅ ሌላ ከተማ እንደምትሄድ ነገረችኝ። አጎቷም ቤት አልሄደች ልጆቼን ይዛ ኤርትራ ሄደች። ኤርትራ ለመሄድ አቅዳው የነበረ ቢሆንም ለኔ ግን ምንም ያለችኝ ነገር አልነበረም። ሰማይ የተደፋብኝ መሰለኝ፤ በህይወት መኖሬ ትርጉሙ ጠፋኝ። ኤርትራ ውስጥ ይህ ነው የምትለው ቤተሰብ ባይኖራትም የስደተኞች መጠለያ ማዕከል ውስጥ ገባች።
የሁለቱም ሀገራት ድንበር በመቋረጡ ተከትያትም መሄድ አልቻልኩም፤ የሞትኩ ያህል ነው የተሰማኝ።
ሊገዳደሉ ከአንድ ጦር አውድማ የተገኙ ወንድማማቾች
ደብዳቤየ ምላሽ አልነበረውም
ባለቤቴ ሳትነግረኝ በድንገተኛ መሄዷ ለቤተሰቦቼ አልተዋጠላቸውም። አንድ ነገር ብታደርጋት ነው እንዲ እንዲህ ብን ብላ አትጠፋም ነበር ይሉኝ ነበር። እኔ ግን ምንም እንዳልበደልኳት አውቃለሁ። በጣም የምንዋደድና የምንከባበር ቤተሰብ ነበርን። ቤታችን ሳቅና ደስታ የተሞላበት ነበር።
ስትሄድ ጎረቤቶቼ ጋር የተወችልኝ ደብዳቤ ሲሆን "መለያየት ከሞት በላይ እንደሚከብድ አውቃለሁ ሆኖም ልጆቼን ይዤ ሄጃለሁ። ወንዱ ልጃችንን አንተ ጋር ትቼዋለሁ። አጋጣሚውን ካገኘሁ ደብዳቤ እፅፍልሀለሁ፤ ለማንኛውም እራስህን ጠብቅ" የሚል ነው።
የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ኢኮኖሚያዊ ትርፍ?
ለሳምንት ያህል ኃዘን ተቀምጫለሁ፤ ጎረቤቶቼም ሊያፅናኑኝ ቢሞክሩም ለኔ ህይወት ያከተመች መስሎ ነው የተሰማኝ። እንዳበደ ሰው በቁሜ የሞትኩ ያህል ይሰማኝ ነበር። የባለፉትን ዓመታት በቃላት ልገልፃቸው አልችልም። ሁኔታውንም ለማምለጫ ምርጫየ የነበረው መጠጥ ብቻ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ወደ ኤርትራ ከመሄዳቸው በፊት፤ ሁለቱ ኃገራት የሰላም ስምምነት ይኖራቸዋል የሚል ሀሳብ አልነበረኝም። በፍፁም!
የትናንትናዋ እለት- በኢትዮ ኤርትራ ግጭት ቤተሰባቸው ለተለያየ?
ባለቤቴም ሆኑ ልጆቼ እድሉን አግኝተው ወደ ውጭ ሀገር ቢሄዱ መገናኘት እንደምንችል ተስፋ አደርግ ነበር።
በቀይ መስቀል በኩል በተከታታይ ደብዳቤ ብፅፍም ምላሽ አላገኘሁም። ተስፋ ስለቆረጥኩም መፃፍ አቆምኩ። አንድ ቀን ግን ባለቤቴን አግኝቼ ለምን ትታኝ እንደሄደች መጠየቅ እፈልግ ነበር።
ልጄ!
ሴቶች ልጆቼን በፌስቡክ ለማግኘት እየሞከርኩ በነበርኩበት ወቅት ትንሿ ሴት ልጄ ዳናይት በፌስቡክ መልዕክት ላከችልኝ። "በድምፅ ልናዋራህ አንችልም፤ ግን ሁልጊዜም ቢሆን እናስብኃለን" የሚል ነበር። እንባየን መቆጣጠር አልቻልኩም። ናፍቆቴ ከቃላት በላይ ነበር።
ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከቴክኒክ ኮሌጅ ተመርቃ ሳዋ ወታደራዊ ካምፕ ስትገባ የነበረችን መገናኛ መንገድም ተቋረጠ። ወታደር በመሆኗ ስልክ ስለማይፈቀድ መገናኘታቸንም አከተመ። ህይወት እንዴት ሸክሟ እንደከበደብኝ፤ ሁሉንም ልጆቼን ብወዳቸውም የትንሿ ልጄ ይለያል።
ሊገዳደሉ ከአንድ ጦር አውድማ የተገኙ ወንድማማቾች
እንዴት ብየ እንደምገልፃት አላውቅም። አስተዋይ፣ ከእድሜዋ በላይ አሳቢ፣ ውሸትና የራሷን ያልሆነ ነገር የማትወድ ንፁህ ልጅ ናት። ልጆቼን ማግኘት የየእለት ምኞቴ ነው። አንድ ቀን ተገናኝተን የዚህ ሁሉ ዓመታት የልብ ናፍቆታኝንና ያሳለፍነውን መጥፎ ታሪክ በለቅሶ እንዲወጣልን እመኛለሁ። የስልክ አድራሻቸውንም እየፈለግኩ ነው።
የ58 ዓመት እድሜ ባለፀጋ ነኝ። ከዚህ በላይ የመኖር ፍላጎቱ የለኝም። ልጆቼንና ባለቤቴን ዳግመኛ የማገኝበትን ቀን ለማየት ብቻ ነው መኖር የምፈልገው።
የአዲስ ህይወት ተስፋ
ልጆቼን በህልሜ አያቸዋለሁ። ባለፈው እሁድ ኤርትራውያን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድን ሲቀበሉ ልጆቼንና ባለቤቴን ያየሁ ነው የመሰለኝ።
ቤተሰቤንና የድሮ ጓደኞቼን አግኝቼ አዲስ ህይወት ለመጀመር ወደ ኤርትራ መሄድ እፈልጋለሁ። ልጄም እናቱንና እህቶቹን እንዲያገኝ እፈልጋለሁ።
"ዛሬ ትግርኛ የለ፣ አማርኛ የለ! ቋንቋው ጠፍቶብኛል" ዐብይ አሕመድ
የልጆቼን እጆች መንካት፣ ፀጉራቸውን መዳበስና ጠረናቸውን ማሽተት ይናፍቀኛል። አሁን ትልቅ ሰውም ስለሆንኩ "አባየ አለንልህ" እንዲሉኝ እሻለሁ።
ይህቺ ቀን ከመጣች ለኔ ዳግም ውልደቴ ናት።