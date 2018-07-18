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ዛሬ የማንዴላ 100 ዓመት የልደት በዓል ነው። ማንዴላን ምን ያህል ምን ያህል ያውቋቸዋል?
18 ጁላይ 2018
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ማንዴላን ውትድርና ያሰለጠኑት ኢትዮጵያዊ
«ከእወደድ ባይ ፖለቲከኞች ተጠንቀቁ» ባራክ ኦባማ
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ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ መከላከያና ፌደራል ፖሊስ ግጭቶችን እንዲያስቆሙ አዘዙ
ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር የተለቀቁ ግለሰቦች ለዳግም እስር እየተዳረጉ ነው ተባለ
ከአዲስ አበባ ወደ አስመራ የሚወስዱ አውራ ጎዳናዎች
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