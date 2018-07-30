የጠቅላይ ሚንስትሩ የአሜሪካ ጉዞ ዛሬ ይጠናቀቃል
ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አህመድ ''ግንቡን እናፍርስ፣ ደልድዩንም እንገንባ'' በሚል መሪ ቃል እያደረጉት ያለው የአሜሪካ ጉዞ ዛሬ በሚኒሶታ በሚያደርጉት ጉብኘት ይጠናቀቃል።
እስካሁን በነበራቸው ይፋዊ የሥራ ጉብኘት ለዓመታት በአሜሪካና በኢትዮጵያ ተከፋፍለው የቆዩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶሶች ጋር ተገናኘተዋል። ሁለቱ ሲኖዶሶች ተዋህደው ለመስራት መስማማታቸው ይታወሳል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን ሁለት ፓትሪያርክ ይኖራታል
ባሳለፍነው ዓርብ በአሜሪካ ከሚገኙ የፖለቲካ ፖርቲዎች ጋርም ውይይት አድርገው ነበር። በውይይቱ ላይ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሽግግር መንግሥት ይቋቋማል? የሚል ጥያቄ ለጠቅላይ ሚንስትሩ አቅርበው ነበር።
ከዚህ በተጨማሪም በርካታ የፖለቲካ እና የምጣኔ ሀብት ይዘት ያላቸው ጥያቄዎች ከተሳታፊዎች የተነሱ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዝርዝር መልስ ሰጥተውባቸዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ እያደረጉት ባለው ጉብኘት ከአሜሪካው ምክትል ፕሬዝድነት ማይክ ፔንስ እና ከአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ኃላፊ ክርስቲያን ላጋርድ ጋርም ውይይት አካሂደዋል።
ይሀ ጉብኝት የተሳካ እንዲሆን በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዋሽንግተን ከሚገኘው የኢፌዲሪ ኤምባሲ እና ሎስ አንጀለስ ከሚገኘው የኢፌዲሪ ቆንስል ጄኔራል ጽ/ቤት ጋር ተባብረው እየሰሩ ነው ሲል የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ቢሮ አሳውቆ ነበር፡፡