ጂቡቲ በኤርትራ ላይ የተጣለው ማዕቀብን የማንሳት ጥያቄን ተቃወመች
ሶማሊያ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በኤርትራ ላይ የተጣለው ዕቀባ እንዲነሳ መጠየቋን ተከትሎ ጅቡቲ ጠንካራ ተቃውሞ አሰማች።
ሞቃዲሾ የሚገኘው የጂቡቲ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው "በኤርትራ ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንዲነሳ መጠየቅ 'እጅግ በጣም አስደንጋጭ' ጥያቄ ነው" ሲል ቅሬታውን አቅርቧል።
መግለጫው ጨምሮም ጂቡቲያዊያን ሶማሊያ ውስጥ ያለውን ሠላም በመጠበቅ ላይ ተሰማርተው ባሉበት በዚህ ወቅት እንዲህ አይነቱን ጥያቄ መቅረብ ሊቀበሉት እንደማይችሉም ጠንከር ባሉ ቃላት አስቀምጧል።
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ባለፈው ሳምንት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሞሃመድ አብዱላሂ ፋራማጆ ለሦስት ቀናት የቆየ ይፋዊ ጉብኝት በኤርትራ አድርገው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመጀመር ተስማምተዋል።
ፕሬዝዳንት ፋራማጆ በኤርትራ ጉብኝታቸው ወቅት "የአፍሪካ ቀንድ ሃገራትን ምጣኔ ሃብታዊ ትስስርን እውን እንዲሆን ለማስቻል በኤርትራ ሕዝብ ላይ የተጣሉ ምዕቀቦችና ዕገዳዎች ሊነሱ ይገባል" ሲሉ ተናገግረው ነበር።
ጂቡቲ፤ ለረጅም ጊዜ የቆየ የድንበር ውዝግብ ላይ ከምትገኘው ከኤርትራ ጋር ሶማሊያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመመስረት ያላትን ፍላጎት ብትቀበለውም የማዕቀብ ማንሳት ጥያቄው ግን አስቆጥቷታል።
የጂቡቲው ፕሬዝዳንት ወዳጅ እንደሆኑ የሚነገርላቸው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሞሃመድ አብዱላሂ ፋራማጆ ያቀረቡት በኤርትራ ላይ የተጣለው ማዕቀብን የማንሳት ጥያቄን ኢትዮጵያም ማቅረቧ ይነገራል።