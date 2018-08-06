በሶማሌ ክልል የተለያዩ የክርስትና እምነት ተከታዮች ድብደባና ግድያ ተፈፅሟል
ጂግጂጋ ውስጥ የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ በክርስትና እምነት ተከታዮችና አብያተ ክርስቲያናት ላይ ጥቃት እንደደረሰ የአብያተ ክርስቲያናቱ ተወካዮች ለቢቢሲ ገልፀዋል።
በኢትዮጵያ ሶማሌ ሀገረ ስብከት የጅግጅጋ ወረዳ ቤተከህነት ስራ አስኪያጅ ሊቀ ካህናት ኢዮብ ወንድሙ በክልሉ 7 ካህናት መገደላቸውንና 7 አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ቤተከርስቲያኗ እስካሁን ትክክለኛው ብዛት ያልተረጋገጠ ምዕመናንም አጥታለች ብለዋል።
• በድሬደዋ ከተማ በተከሰተ ግጭት የሰው ህይወት ጠፋ
• በሶማሌ ክልል በተከሰተ ቀውስ ህይወት ሲጠፋ አብያተ-ክርስቲያናት ተቃጠሉ
ከተቃጠሉት አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በጅግጅጋ ከተማ በ 7 ሚሊዮን ብር ወጪ ተገንብቶ በቅርቡ የተመረቀው የምስራቀ ጸሃይ ቅድስት ኪዳነምህረት ካቴድራልም ይገኝበታል።
"በዚሁ ግቢ ውስጥ ወደ ሶስት ሰዎች ሞተው እስከሬናቸው ተቃጥሏል፤ አንዱን ጭራሽ መለየትም አልቻልንም። በቅድስት አርሴማም አንድ መሪጌታ ሞቶብናል።"
የሊቀጳጳሱ መኖሪያ (መንበረ ጵጵስና)ም በርና መስኮቱ ተገነጣጥለው እያንዳንዱ እቃ መወሰዱንና ምንም የቀረ ነገር አንደሌለ ነው የተናገሩት።
ሊቀጳጳሱ በወቅቱ ለቤተክርስቲያኒቱ የቅዱስ ሲኖዶስ አንድነት ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ ነበሩ።
"መውሰድ የሚችሉትን ወስደው ያልቻሉትን ደግሞ አቃጥለው ነው የሄዱት።"
ከግድያው በተጨማሪ የእርሳቸውንም ጨምሮ የበርካታ ምዕመናን ቤት እየተሰበረ ዘረፋ መፈጸሙንም ተናግረዋል።
ሊቀካህናት ኢዮብ አንድሚሉት በጅግጅጋ ከተማ በሰበካ ጉባኤ አባልነት 30 ሺህ ምዕመናን ተመዝግበዋል።
የጂግጂጋ ወንጌላዊያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና ሰብሳቢ ፓስተር ጋሻው ገ/ዮሃንስ በበኩላቸው እንደተናገሩ ወደ አስር የሚጠጉ አብያተ ክርስቲያናት የዘረፋ እና ማቃጠል ጥቃት ደርሶባቸዋል።
ከዚህ በተጨማሪም በአንዳንዶቹ አብያተ ክርስትያናት ውስጥ በአምልኮ ስርዓት የነበሩ አገልጋዮችና አማኞች ተደብድበዋል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በክልሉ በተፈጸመው ድርጊት ሳቢያ የሰው ህይወት በመጥፋቱ ኃዘናቸውን መግለፃቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙኀን ዘግበዋል።
ብፁዕነታቸው ሰባት አብያተ ክርስትያናት ሙሉ በሙሉ ተቃጥለው የካህናት ህይወት ማለፉንም ተናግረዋል።
ከዚህ ባለፈም የሰላማዊ ሰዎች ህይዎት ማለፉንና በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀላቸውን ጠቅሰው፤ በሁኔታው የተሰማቸውን ሃዘን ገልጸዋል።