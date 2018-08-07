በጣልያን 12 አፍሪካውያን ላብ አደሮች በመኪና አደጋ ሞቱ
በደቡብ ጣልያን አንድ ሚኒ ባስ እና የጭነት ሚኪና ተጋጭተው 12 አፍሪካዊ የቀን ሰራተኞች መሞታቸው ተሰምቷል።
ሰራተኞቹ ሲሰሩ ከዋሉባቸው የእርሻ ቦታዎች የቡሉጋሪያ መለያ ቁጥር ባለው ሚኒባስ በመመለስ ላይ ነበሩ።
የጭነት መኪናውን ሾፌር ጨምሮ ሌሎች ሶስት ሰዎችም በግጭቱ ተጎድተዋል።
በተመሳሳይ አራት ላብ አደሮች ቅዳሜ ዕለት በመሰል ግጭት ህይታቸውን አጥተዋል።
•እስራኤል አፍሪካውያን ስደተኞችን ከእስር ለቀቀች
•ልጆችዎ ጤናማ ምግብ እንዲመገቡ ማድረጊያ መላዎች
በርካታዎች ቋሚ ላልሆነ ጊዜ በ"ማፊያ" ቡድኖች የሚቀጠሩ ሰራተኞች ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ክፍያ የሚያገኙ ናቸው።
ከቅዳሜው ግጭት አደጋ በኋላ የእርሻ ላብ አደሮች ህብረት እሮብ ዕለት የስራ ማቆም አድማ ጠርቷል።
ተሳታፊዎች በዕለቱ ቀይ ባርኔጣ አድርገው ፎጊያ ወደ ምትሰኘው ከተማ የእግር ጉዞ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ቀይ ባርኔጣ በፎጊያ ዙሪያ ባሉ ማሳዎች ቲማቲም በመልቀም ሲማስኑ የሚውሉ የቀን ሰራተኞችን የሚወክል ነው።
እኒህ ሰራተኞች 100ኪ.ግ የሚመዝን ቲማቲም ከ1 ዩሮ ባነሰ ክፍያ ነው።