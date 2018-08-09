ጠጥታ ያሽከረከረችው አሜሪካዊት ነጭ በመሆኗ ልትከሰስ እንዳማይገባ ገለፀች
በመጠጥ ኃይል ስታሽከረክር የነበረች አሜሪካዊት ማቆም የሚገባት ቦታ በፍጥነት በመንዳትና የትራፊክ ህግ ባለማክበሯ ፖሊስ ቢያስቆማትም "ያልተቀላቀለችና ዘሯ ነጭ" ስለሆነች በነፃ ልትለቀቅ እንደሚገባ ተናግራለች።
ነጩ የትራፊክ ፖሊስ እንደተናገረው ይህች የ32 ዓመት ዕድሜ ያላት ላውረን ኩትሻው የተባለች አሽከርካሪ በዘሯ ምክንያት የተለየ እንክብካቤ እንዲሰጣት መጠየቋን ተናግሯል።
ፖሊሱም ለምን ብሎ በጠየቃት ወቅት " አንተ ፖሊስ አይደለህ እንዴ፤ ይህንን ማወቅ አለብህ" የሚል ምላሽ እንደሰጠችውም መግለጫው አትቷል።
በባለፈው ሳምንት ቅዳሜ እለት በቁጥጥር የዋለችው ይህች ሴት በተጨማሪ አደንዛዥ ዕፅ በመያዝም ክስ ቀርቦባታል።
•በኤሌክትሪክ ኃይል ታሪፍ ላይ ጭማሪ ሊደረግ ነው
•በኢትዮጵያ የአዕምሮ ህሙማን ሰብዓዊ መብት እየተጣሰ ይሆን?
በደቡብ ካሮላይን አካባቢ የመቆሚያ ምልክት የነበረበት ቦታ ላይ በፍጥነት በመንዳቷ ነው በቁጥጥር ስር የዋለችው
የትራፊክ ፖሊሶች ጉዳዩን በሚመረምሩበት ወቅት መታሰር የለብኝም በሚል ተከራክራለች።
ከህፃንነቷ ጀምሮ በትምህርቷ ጥሩ ውጤት እንዳመጣች፣ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷ በተለያዩ የትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች ተሳታፊ የነበረች መሆኗንና ከታዋቂ ዩኒቨርስቲ መመረቋን ከዘሯ በተጨማሪ ላለመታሰር ያቀረበቻቸው ምክንያቶች እንደሆነ ዘ አይላንድ ፓኬት የተባለ የአካባቢው ሚዲያ ዘግቧል።
የፖሊስ መግለጫ እንዳተተው "ላለመታሰር እንደነዚህ አይነት ምክንያቶች መደርደር ያልተለመደ ነው። ይህም የሴትዮዋን የስካር መጠን የሚያሳይ ነው " ብሏል
ፖሊስ ባስቆማት ወቅት በደሟ ያለው የአልኮል መጠን 0.18% ሲሆን የሚፈቀደው 0.08% መጠንምመሆኑ ተገልጿል።
ፖሊስ እንደተናገረው አይኗ ጉርሽጥ መስሎ ቀልቶ የነበረ ሲሆን ለመናገር ስትንተባተብ ነበር ብሏል።
ልደቷን ስታከብር መቆየቷን ጠቅሳ ሁለት ብርጭቆ ወይን ብቻ መጠጥ ብቻ መጠጣቷን ተናግራለች።
ፖሊስ በተጨማሪ ማሪዋናና ፖራፈርናሊያ የተባለ አደንዛዥ ዕፅ ይዛ መገኘቷንም ተናግሯል።