የትረስት ፈንድ መማክርት ተመሰረተ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ መማክርት መመስረቱንና የአባላቱን ዝርዝር ማወጃቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍፁም አረጋ በትዊተር ገፃቸው ላይ አስፍረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ "በቦርድ የሚመራ እና ወጪ እና ገቢው በትክክል የሚታወቅ 'ትረስት ፈንድ' በማቋቋም ዲያስፖራው በየቀኑ አንድ ዶላር እንዲለግስ እንጠይቃለን" ባሉት መሰረት በውጭ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን በከፍተኛ ሁኔታም ተቀባይነት እንዳገኘ ከጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት የወጣው ደብዳቤ ያትታል።
•የጂግጂጋ ነዋሪዎች የምግብና የውሃ ችግር አሳስቧቸዋል
ይህንንም ለማስተባበር ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ምሁራን፣ በቢዝነሱ የላቁ ግለሰቦችና ሌሎች ባለሙያዎችም በፈቃደኝነት ተሳታፊ ለመሆን ፍላጎት አሳይተዋል።
ከተጠቀሱት የመማክርቱ አባላት መካከል ዶ/ር አለማየሁ ገ/ማርያም በካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ፕሮፌሰርና ጠበቃ፣ አቶ ገብርኤል ንጋቱ የአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ዋና ዳይሬክተር፣ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ታማኝ በየነና ወ/ሮ ሚሚ አለማየሁ የብላክ ራይኖ ግሩፕ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ይገኙበታል።