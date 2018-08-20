የጅግጅጋ ስደተኞች በአዲስ አበባ ጎዳና ላይ ወድቀዋል
ከሁለት ሳምንታት በፊት በሶማሌ ክልል በተከሰተው ግጭት ጥቃት የደረሰባቸው ስደተኞች በአዲስ አበባ ስታዲየም አካባቢ ኦሮሚያ የባህል ማዕከል ፊት ለፊት ተጠልለዋል።
እስከመቶ የሚደርሱት እነዚህ ስደተኞች በዚሁ ጎዳና ላይ በሸራ በተከለለችው ስፍራ ከማረፍ ውጪ ምንም አይነት አማራጭ እንደሌላቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ከስድስት ወር ህጻን ጀምሮ ሴቶች፤ አዛውንቶችና በጥቃቱ ድብደባ የደረሰባቸው ደካሞች ለአራት ቀናት በዚሁ ቦታ ላይ እየዋሉም እያደሩም ነው።
ቤት ንብረታቸውም ሙሉ በሙሉ በጥቃቱ በመውደሙ የሚለበስም ሆነ እንዲህ ላሉ ክፉ ቀን የሚሆን ጥሪት አለመቋጠራቸውን ተናግረዋል።
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እስካሁን የዕለት ጉርሳቸውንም እዛው አካባቢው ያሉ ወጣቶች ከመንገደኞች እየሰበሰቡ ከሚያቀርቡላቸው ምግብ እያገኙ ቢሆንም ከዚህ ውጭ ምንም አይነት የመንግስት ድጋፍ አለማግኘታቸውን ገልጸዋል።
አስተባባሪ ወጣቶችም ችግሩ ከአቅማቸው በላይ እየሆነ በመምጣቱ መንግስትም ሆነ ለጋሾች እጃቸውን እንዲዘረጉላቸው ጠይቀዋል።