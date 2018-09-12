የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር በላቸው መኩሪያ (ዶ/ር) የሥራ ልልቀቅ ጥያቄ አቀረቡ
ኮሚሽነሩ የሥራ ልልቀቅ ጥያቄያቸው ምክንያት የግል ጉዳይ መኖኑን ለቢቢሲ የተናገሩ ሲሆን፤ ከሃገር ውጪ የሚገኙትን የቤተሰብ አባላቶቻቸውን ለመቀላቀል ከሃገር እንደሚወጡ አስታውቀዋል።
በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሆነው ከሁለት ዓመታት በላይ ማገልገላቸውን የሚያስታውሱት ኮሚሽነሩ፤ በተቋሙ ውስጥ በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያን ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ለማድረግ ውጤታማ የሆነ ሥራ ሰርተናል ይላሉ።
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በጨርቃ ጨርቅ እና አልባሳት ከቬትናም ቀጥሎ ሁለተኛው በዘርፉ ብዙ ፈሰሰ የተደረገው በኢትዮጵያ እንደሆነ የሚናገሩት ኮሚሽነሩ፤ የተቋሙን የአገልግሎት አሰጣጥ ሥርዓት ለማሻሻል ጥረት መደረጉን ተናግረዋል።
በኮሚሽኑ ውስጥ ሳሉ ለኢንቨስትመንት ሥራዎች ዋና ዋና ማነቆዎች ምንድን ናቸው ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ፤ ኮሚሽነሩ ሲመልሱ፤ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ የተሻለ ሃገር ሆኖ መገኘት ይጠይቃል። አሁን አገራችንን ያለችበትን ንግድን የማከናወን ቀላልነት ደረጃ ብናይ፤ በጣም ዝቅ ያለ ነው። ይሄም ከአገልግሎት ጋር በተለይም ከሃገር ውስጥ ባለሃብቶችች ጋር የሚገናኝ ቢሆንም መታመሙን የሚያሳይ ነው ሲሉ መልሰዋል።
ሃብታቸውን ፈሰስ ለሚያደርጉ የምንሰጣቸው ማበረታቸዎች እንዲሁም የኢንቨስትመንት አዋጁን የመከለስ ሥራ ውስጥም እየገባን ነው። ከውጭ ምንዛሬ እጥረት ጋር በተያያዘ የነበረው ችግር በተደጋጋሚ ሲነሳ ነበር። እርሱም በከፍተኛ ሁኔታ መፍትሄ እንዲያገኝ እየተሰራ ስለሆነ ታሪክ ይሆናል ብየ ተስፋ አደርጋለሁ ሲሉ በላቸው መኩሪያ (ዶ/ር) ተናግረዋል።
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አዲሱ ዓመት በኢንቨስትመንት ረገድ ለኢትዮጵያ ምን ይዞ የሚመጣ ይመስልዎታል የተባሉት ኮሚሽነሩ፤ የተፈጠሩት ለውጦች ቀላል አይደሉም። ከሎጅስቲክስ አንፃር፥ የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ከመቅረፍ አንፃር እንደዚሁም አጠቃላይ አገራዊ ደህንነትን ከማስጠበቅ አንፃር የተደረጉት ለውጦች የኢንቨስትመንት ፍሰትን ያሻሽሉታል የሚል ግምት አለኝ፤ እርሱንም፣ እያየን ነው። በዚያ ላይ ተመስርቶ ግን ያንን አጠናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋል። ከዚህ አንፃር 2011 እና ቀጣዮቹም ዓመታት የኢንቨስትመንት ፍሰቱ በጣም የተሻለ እንደሚሆን እምነት አለኝ ብለዋል።