የአርብ ምሽት አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ
በአማራ ክልል ምክርቤት አፈ ጉባዔ ወይዘሮ ወርቅሰሙ ማሞ የተመራ ልዑካን ወደ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በአስመራ ተወያዩ።
ውይይቱ የሁለቱን ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና ትስስርን ለማጠናከር ያለመ ነው ተብሏል።
በሌላ ዜና
የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ (አዴኀን) በባህርዳር ከተማ አቀባበል ተደረገለት።
በባህርዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም በተደረገው የአቀባበል ስነ ስርዓት የአዴኀን ሠራዊት እና አመራሮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።
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ኬንያ
የኬንያ ፖሊስ አዲስ ቀለም ያለው የደንብ ልብስ ሊቀይር እንዳሰበ አስታወቀ።
ይህን ማደረግ ያስፈለገበት ምክንያት የኬንያ ፖሊስ በሙስናና ሰብዓዊ መብትን በመጣስ ያለውን መጥፎ ስም ለመቀየር ሲባል ነው።
በተጨማሪም ሙያው የተከበረ እንጂ የሚፈራ እንዳልሆነ ለማስገንዘብም ነው ተብሏል።
ኡጋንዳ
የኡጋንዳ ተቃዋሚ ፓርቲ ካፕስ ፉንጋሮ በሚጠቀምበት አይ ፓድ ማህበራዊ ሚዲያን መጠቀም እንዳልቻለ ገለፀ።
ይህ የሆነው ፓርላማው ለማህበራዊ ሚዲያ የሚከፈለውን ቀረጥ ባለመክፈሉ ምክንያት ነው ብሏል።
በኡጋንዳ የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያዎችን ለመጠቀም በቀን 200 ሺልንግ ግብር የሚያስከፍለው ህግ ተግባራዊ የሆነው ባለፈው ሃምሌ ወር ነው።
ናይጀሪያ
በአውስትራሊያ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ሆኖ 3 ሚሊዮን ዶላር ያጭበረበረ አንድ ናይጀሪያዊ በፖሊስ በቁጥጥር ሥር ዋለ።
አጭበርባሪው ታማኝ ኩባንያ በመምሰል በኢሜይል ማጭበርበሪያ መንገዶችን በመጠቀም በርካቶች ገንዘብ እንዲልኩለት ሲያደርግ ነበር።
ሌሎች ሶስት ግብረ አበሮቹም በፖሊስ ተይዘዋል።
አሜሪካ
ዩናይትድ ስቴትስ ፍሎረንስ በመባል የሚጠራው ከባድ አውሎ ነፋስ ሰሜን ካሮላይና ግዛት እንደደረሰ ተነገረ።
ዝናብ የቀላቀለው አውሎ ነፋስ በሰዓት 150 ኪሎ ሜትር ይጓዛል።
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አሜሪካ
የአማዞን ስራ አስፈፃሚ ጄፍ ቤዞስ ለድሆች መኖሪያ ቤት ለመስራትና ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት 2 ቢሊየን ዶላር ሊለግሱ ነው።
ቤዞስ164 ቢሊየን ዶላር የሚገመት ሃብት እንዳለቸው ይነገራል።
ይሁን እንጂ በበጎ አድራጎት ሥራዎች ላይ አይሳተፉም እየተባሉ ይወቀሱ ነበር።
አውስትራሊያ
አውስትራሊያ 'እንጆሪቆርጣችሁ ተመገቡ ስትል ዜጎቿን አስጠነቀቀች።
ይህን ያሉት በርካታ አውስትራሊያን እንጆሪ ውስጥ መርፌ በማግኘታቸው ነው።
መርፌ የተሰካበትን 'እንጆሪ' የተመገበ ግለሰብ ጉዳት ደርሶበት ህክምና እየተደረገለት ይገኛል።
ኮሪያ
የሰሜን ኮሪያና የደቡብ ኮሪያ ባለስልጣናት ከ 16 ዓመታት በኋላ ለቀጥተኛ ግንኙነታቸው የሚረዳ የጋራ ቢሮ ከፈቱ።
ሁለቱ መሪዎች በቀጣይ ትብበራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተነግሯል።
መሪዎቹ በሚቀጥለው ሳምንት ለሶስተኛ ጊዜ ይገናኛሉ።