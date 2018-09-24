የሰኞ ምሽቱ አጫጭር ዜናዎች
ከተለያዩ የአለም ክፍሎች የተገኙ አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ፦
የትግራይ ክልል ንግድ ምክር ቤት ተወካዮች ወደ ኤርትራ አቀኑ።
ተወካዮቹ በኤርትራ ያሉ የንግድ ዕድሎች መመልከታቸውን የምክር ቤቱ ፕሬዚደንት ኣቶ ኣሰፋ ገብረስላሴ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ሩሲያ፦
ራሺያ ወደ ሶሪያ አዲስ የአየር መቃዋሚያ ሚሳኤል ልትልክ ነው።
ራሺያ ለሶሪያ የምትልከው S-300 የተሰኘ ሚሳኤል ሲሆን ፣ሚሳኤሉ ለሶሪያ እንዳይሰጥ በቀደሙ ጊዜያት እስራኤል ስትጠይቅ እንደነበር ይታወሳል።
• ኦህዴድ አብዮታዊ ዴሞክራሲንና ዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነትን ታሪክ ሊያደርጋቸው ይሆን?
• ''አሁንም ቢሆን አርበኞች ግንቦት 7 አልፈረሰም'' አቶ ኤፍሬም ማዴቦ
ጣልያን፦
የጣልያን መንግስት ፀረ -ስደተኛ የሆነ ጠንካራ ህግ አፀደቀ።
በአዲሱ ህግ መሰረት ባለስልጣናት ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ብሎም የጣልያን ዜግነታቸውን ለመንጠቅ ቀላል ይሆንላቸዋል ተብሏል።
ኢራን፦
ቅዳሜ ዕለት በኢራን በተደረገ ወታደራዊ ትርኢት ላይ የደረሰ ጥቃትን ተከትሎ በርካታ ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ።
የሀገሪቱ የደህንነት ሚኒስትር ሞሃመድ አላቪ 25 ሰዎች በሞቱበት ጥቃት እጁ አለበት የተባለ ትልቅ የወንጀለኞች መረብ በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል።
ታንዛኒያ፦
የታንዛኒያ መንግስት የሀገሪቱን የባህር ሃይል ደህነነት ኤጀንሲ ቦርድ በተነ፣በርካታ ሰራተኞችንም አባረረ።
መንግስት ይሄን ርምጃ የወሰደው ከሰሞኑ አንድ ጀልባ ተገልብጣ 224 ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎ ነው።
ነዳጅ፦
የድፍድፍ ነዳጅ ከአራት ዓመት ወዲህ ከፍተኛው ነው የተባለ የዋጋ ግሽበት አስመዝግቧል።
የዋጋው ግሽበት የተመዘገበው ነዳጅ አምራች ሀገራት ለገበያ የሚያቀርቡት የነዳጅ መጠን ለመጨመር ባለመስማማታቸው ነው።
ቻይና፦
ቻይና 4000 ድረ-ገፆችን ዘጋች።
ቻይና በድረ-ገፆቹ ላይ ይሄንን ርምጃ የወሰድኩት ጎጂ ይዘት ስላላቸው ነው ብላለች።