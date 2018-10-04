አዲስ አበባ ውስጥ በፖሊሶች መካከል በነበረ የተኩስ ልውውጥ ሕይወት ጠፋ
አዲስ አበባ ቦሌ አካባቢ በሚገኘው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የመኖሪያ ህንፃ አካባቢ ትናንት ሌሊት በነበረ የተኩስ ልውውጥ የሰው ህይወት መጥፋቱን የዓይን እማኞች ገለፁ።
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህንፃ ጥበቃ ከተሰማሩ የፌደራል ፖሊስ አባላት መካከል የተደረገ እንደሆነ በተነገረው የተኩስ ልውውጥ ከሁለት በላይ ሰዎች መሞታቸው ታውቋል።
የተኩስ ልውውጡ እኩለ ሌሊት አካባቢ እንደተጀመረ በአካባቢው ነዋሪ የሆኑ ሰዎች የተናገሩ ሲሆን ተኩሱ እስከ ንጋት ድረስ መቀጠሉን ጨምረው ገልፀዋል።
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ተኩሱን የጀመረው በጥበቃ ላይ ከነበሩት የፖሊስ አባላት መካከል አንዱ እንደሆነና በምላሹም ሌሎች አባላት ተኩስ በከፈተው አባል ላይ የተኩስ ምላሽ መስጠታቸውን ተናግረዋል።
በተኩስ ልውውጡ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎችና የመቁሰል ጉዳት የደረሰባቸው በአካባቢው የነበሩ የፌደራል ፖሊስ አባላት መሆናቸው ሲነገር፤ ጥቃቱን የጀመረው አባልም መገደሉ ታውቋል።
ጥቃቱን የከፈተው አባል ለምን ድርጊቱን እንደፈፀመ ምክንያቱ ያልታወቀ ሲሆን ከአለቆቹ ወይም ከባልደረቦቹ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል።
ጥቃቱ በተፈፀመበት ህንፃና በአካባቢው ባሉ መኖሪያዎች የሚገኙ ሰዎች ለሰዓታት በነበረው የተኩስ ልውውጥ ሳቢያ ሌሊቱን በስጋት ማሳለፋቸውን ገልፀዋል።
በህንፃው አካባቢ ያለው ዋነኛ መንገድም ለረጅም ሰዓታት ተዘግቶ እንደነበር ተገልጿል።
ስለ ክስተቱ ከፌደራል ፖሊስ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።
የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን የሰከረ የፌደራል ፖሊስ ኦፊሰር ሁለት የስራ ባልደረቦቹን ተኩሶ እንደገደለና ጥቃት አድራሹም ሕይወቱ እንዳለፈ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማልን ጠቅሰው ዘግበዋል።