ቀጣይዋ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ሴት ትሆን?
ኦቢ ኢዜኩዌሲሊ በወንዶች የተያዘውን የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሰብረው በመግባት መነጋገሪያ ሆነዋል። ሴትየዋ ለቡሃሪም ሆነ ለሌላኛው ተቃዋሚና የቀድመው ምክትል ፕሬዚዳንት አቲኩ አቡባካር ፈተና እንደሚሆኑ ከወዲሁ ተገምቷል።
ወይዘሮ ኦቢ "#BringBackOurGirls" በተሰኘው በቦኮ ሐራም የተጠለፉ ልጃገረዶችን የማስመለስ ዘመቻ ፊታውራሪ ነበሩ። ከዚህም በላይ የአገሪቱ የትምህርት ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። የዓለም ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንትም ነበሩ።
በመጪው ጥር ወር በሚካሄደው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እጩ ሆነው የቀረቡት ወይዘሮ ኦቢ አሁን አገሪቱን እየመሩ ያሉትን ሞሐመድ ቡሃሪን መርታት የዋዛ ባይሆንላቸውም የሚፈሩ ተፎካካሪ እንደሚሆኑ ብዙዎች ከወዲሁ ግምታቸውን ሰጥተዋል።
ሙሐመድ ቡሃሪ የ75 ዓመት አዛውንት ሲሆኑ ጤናቸውም የማያወላዳ አልሆነም። ሌላኛው ተፎካካሪያቸው አቲኩ አቡባካርም ቢሆን የ72 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ ናቸው። ኦቢ ኢዝኪዌሲሊ ግን ገና የ55 ዓመት ንቁ ወይዘሮ ናቸው።
ለዚህም ይመስላል ወይዘሮዋ ወጣት መራጮች ላይ ትኩረታቸውን ያደረጉት። ከቴክኖሎጂ ጋር እንኳ በቂ እውቂያ የሌላቸውን የሽማግሌዎች ሊመሯችሁ አይገባም ሲሉ የአገሪቱን ወጣቶች ቀስቅሰዋል። ናይጄሪያ 50 በመቶ የሚሆነው ሕዝቧ ዕድሜው ገና 30 አልደፈነም።
"እንዴት በብሩህ ወጣቶች የተባረከች አገር ወጣቶቿን የበይ ተመልካች ታደርጋለች?" ሲሉም ለደጋፊዎቻቸው ተናግረዋል።