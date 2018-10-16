ከጀነራል ከማል ገልቹና ጀነራል አሳምነው ፅጌ ሹመት ሹመት ጀርባ?
ከዓመታት በፊት መቶ ሃምሳ የመሆኑ ወታደሮችን ይዘው የኦሮሞ ነፃነት ግንባር(ኦነግን) የተቀላቀሉት ከዚያም ከኦነግ ወጥተው የራሳቸውን ፓርቲ ያቋቋሙትና በቅርቡ ወደ አገራቸው የተመለሱት ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የኦሮሚያ ፀጥታ ቢሮ ሃላፊ ሆነው የመሾማቸው ነገር የተሰማው ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ነበር።
በሌላ በኩል በመፈንቅለ መንግስት ተከስሰው ስምንት ዓመታትን በስር ያሳለፉትና በቅርቡ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ማእከላዊ ኮሚቴ አባል ሆነው የተመረጡት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ፅጌ የአማራ ክልል ፅጥታ ቢሮ ሃላፊ ሆነው መሾማቸው የተሰማው በተመሳሳይ ጊዜ ነበር።
የሹመቱን ዜና ተከትሎ ብዙ አስተያየቶችና መላምቶች እየተቀመጡ ነው።
የጀነራል ከማል ገልቹን ሹመት እሾህን በሾህ ነው የሚሉ አንዳንዶች ከኦነግ የወጡት ከማል ገልቹን እዚህ ሃላፊነት ላይ ማስቀመጥ ትጥቅ ለመፍታት አንገራግሯል የተባለውን ኦነግን ለመግታት ወሳኝ አካሄድ ነው ብለው ያምናሉ።
በእንግሊዙ ኪል ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት እንደ ዶ/ር አወልአሎ ቃሲም ያሉ ፖለቲካ ተንታኞች ደግሞ በዚህ ሃሳብ አይስማሙም።እንዲያውም ሹመቱ ከኦነግ ትጥቅ መፍታትና አለመፍታት ጋር የሚያያዝ አይደለም ይላሉ።
ከዚህ ስርዓት ጋር ትልቅ ተቃርኖ የነበረው፣ የራሱን ፓርቲ አቋቁሞ በውጭ አገር ይንቀሳቀስ የነበረና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም እንደ ጠላት ይታይ የነበረ ግለሰብ ወደ አገር ቤት ተመልሶ በአጭር ጊዜ ውስጥ የአንድ ክልል መንግስት የፀጥታ ቢሮ ሃላፊ መሆን በተወሰነ መልኩ ሊያስገርም የሚችል ይገልፃሉ።
በረግጥም የአገሪቱ የፖለቲካ ሁለነተና እየተቀየረ ያለበት ፍጥነት ሲታይ ነገሩ ብዙም የሚገርም እንዳልሆነ ይናገራሉ።
የጀነራል ከማል ገልቹ ሹመት ምን ዓይነት ትርጉም ነው የሚሰጥዎት?የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ዶ/ር አወልአሎ "ከውጭ አገር የተመለሱ የተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተለይም ከኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ(ኦዴፓ) የተለየ ፕሮግራም የሌላቸው ከፓርቲው ጋር አንድ ሆኖ የመስራት ነገር በብዙ ሰዎች ሲነገር ነበር።በፓርቲዎቹም ንግግር እንደነበር አውቃለው"ይላሉ።
ስለዚህም ሹመቱ ለሳቸው የሁለቱ ፓርቲዎች ንግግርና አብሮነት የወለደውና የጀነራሉ ልምድና ብቃት ላይ የተመሰረተ ነው።
. የዓለምፀሐይ፣ የፍስሃ እና የካሳሁን አዲስ ተስፋ
. የሰኔ 16ቱ ጥቃት ተጠርጣሪ ላይ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ተሰጠ
በሌላ በኩል ምንም እንኳ የፕሮግራም ልዩነት ባይኖራቸውም ኦሮሚያ ላይ የተለያዩ ፓርቲዎች በተናጥል ይንቀሳቀሳሉ።እናም እነዚህ ፓርቲዎች ላይ ስርዓቱ የኔ ነው የሚል የባለቤትነት መንፈስ ለመፍጠርና ወደ አንድ ለማምጣት ታስቦበት የተደረግ እርምጃም እንደሚሆን እምነት እንዳላቸው ዶ/ር አወል ይገልፃሉ።
"ከዚህ ውጭ ግን ሌላ ሰው ኦነግ ላይ ሊወስደው የማይችለው እርምጃ እሳቸው ብቻ የሚችሉት ፤ ስለ ኦነግ ሌላ ሰው የሌለው እሳቸው ብቻ ያላቸው እውቀት ይኖራል ብዬ አላስብም"በማለት ሹመቱን ከኦነግ አንፃር እንደማያዩት ያስቀምጣሉ።
ኦሮሚያ ላይ የሚንቀሳቀሱና ሰፊ ደጋፍ ያላቸው እንደ ኦነግ እና ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ለሹመት ባልተጋበዙበት ሁኔታ የጀነራል ከማል ገልቹ ሹመት ምን ያሳያል?
ዶ/ር አወል እንደሚያምነቱ ነገሩ የሚያሳየው ከኦዴፓ ጋር ንግግር ላይ ከነበሩትና ለመቀላቀል ከተስማሙት መካከል የጀነራል ከማል ገልቹ ፓርቲ አንዱ ነው።ሹመቱም በዚሁ አንፃር የሄደ ነው።
መግባባትና ስምምነት ከሌለ ደግሞ አብሮ የመስራት ነገር የሚታሰብ ስላልሆነ።
በጆርጂያ ጉን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ዮሃንስ ገዳሙም የጀነራል ከማል ገልቹ ሹመት አጠቃላይ በአገሪቱ ያለው ሹመት የወለደው ነው ብለው ያምናሉ።
እሳቸው እንደሚሉት እንደዚህ ያለ ነበር በምእራቡ ዓለምም ያለ ነው። ምንም እንኳ ተቀናቃኞች ልዩነት ቢኖራቸውም አንድ ላይ ሆነው ህዝብን ያገልግላሉ።
"በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለውን ማህበረሰብ ፍላጎት ለማሟላት በጋራ የምንሰራና ጥያቄቆቻችሁን ለመመለስ የምንሞክር ነን የሚል መልእክት ያለው ነው"ይላሉ።
በተለይም ኦሮሚያ ላይ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲ የሃይል ክፍፍል አለ እየተባለ የሚነገረውን ነገር ለማስተካከል የተወሰደ እርምጃ እንደሚሆንም ዶ/ር ዮሃንስ ይናገራሉ።
የጀነራል ከማል ገልቹም ሆነ የጀነራል አሳምነው ፅጌ የፀጥታ ተቋማትን እንዲመሩ መሾም የፀጥታ ተቋማትን ከፖለቲካ ነፃ የማድረግ የመንግስት ፍላጎትን ጥያቄ ውስጥ አይከትትም ወይ የሚል ጥያቄ የተነሳላቸው ዶ/ር ዮሃንስ "የኢትዮጵያ የፀጥታም ሆነ ማንኛውም አስተዳደራዊ ጉዳይ ከፖለቲካ ፓርቲ ተፅእኖ በፍፁም ሊወጣ አይችልም" በማለት ይመልሳሉ።
እንዴት ለሚለው ተከታይ ጥያቄ "ዛሬም ስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግ ነው።ምንም እንኳ አሳማኝ የሚባሉ ለውጦችን እያደረገ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ባህሪውን ይቀይራል ብዬ አላምንም"በማለት መልሳቸውን ያስቀምጣሉ።
ተሿሚዎቹ የፓርቲና የመንግስት አስተዳደር መስምርን እንለያያለን ብለው ቃል ቢገቡም መሬት ላይ ያለው እውነታ ግን ይህን እንዲያደርጉ የሚፈቅድ አይደለም የሚሉት ዶ/ር ዮሃንስ ዞሮ ዞሮ ተሿሚዎቹ የፓርቲያቸውን ፍላጎት እንደሚያስፈፅሙ ይደመድማሉ።