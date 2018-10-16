ኢንጅነር አይሻ መሃመድ የሃገር መከላከያ ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛና ሶስተኛ መደበኛ ጉባዔ 410 አባላት በተገኙበት የተካሄደ ሲሆን፤ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ በአዲሱ የካቢኔ ሹመታቸው ከሃያዎቹ ሚኒስትሮች አስሩን ሴቶች አድርገው ሾመዋል።
በዚህም መሰረት ኢንጅነር አይሻ መሃመድ የሃገር መከላከያ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙ ሲሆን በኢትዮጵያም ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ ተገልጿል።
ወ/ሮ ሙፈሪያት ካሚል የሰላም ሚኒስትር፣ ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ንግድ እና ኢንዱስትሪ፣ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ የገቢዎች ሚኒስትር፣ ዶክተር ሂሩት ወልደማሪያም የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር፣የፕላንና ልማት ኮሚሽንዶ/ር ፍፁም አሰፋወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የትራንስፖርት ሚኒስትር፣ ወይዘሪት የዓለም ፀጋየ አስፋው የሴቶች፣ ሕፃናት እና ወጣቶች ሚኒስትር ሆነው ተሹመዋል።
•''ታሪክ ተሰራ! አባታችን በጣም ኮርተንብሃል''
•"ማንም መብታችንን ሊሰጠን ስለማይችል፤ ሴቶች ማንንም ሳይጠብቁ በራሳቸው መታገል አለባቸው"
የምክርቤቱን ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባዔ፣ የአስፈፃሚ አካላት ስልጣንና ተግባር ላይ የወጣውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ለማፅደቅና የአፈ ጉባዔ መልቀቂያን መቀበልን በሚመለከቱ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቷል። በዚህም መሰረት ጠቅላይ ሚኒስቴር ዐብይ አህመድ የአስፈፃሚ አካላት ስልጣንን ተግባር የተመለከተውን ረቂቅ አዋጅ አብራርተዋል።
በማብራሪያቸውም የማሻሻያው ስራ አስተማማኝ ሰላም የማረጋጥ ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና ጠንከር ያለ ጥያቄ በመሆኑ፣ ፍትሃዊና ፈጣን ልማት እንዲሁም የእኩል ተጠቃሚነት ጉዳይ አንገብጋቢ በመሆኑ፣ ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች አሟልቶ ለማክበር፣ ከሌብነት የፀዳ ቅን አገልግሎት የመስጠትና የአገልጋይነት ስሜት የተላባሱ ተቋማትን መገንባት አስፈላጊ በመሆኑ ነው ብለዋል።
የመንግስት መዋቅር ሃብት ፈጣሪ የሆነውን የሰው ሃብት ትኩረት ሰጥቶ ወጭ ቆጣቢ በሆነ መንገድ የተሰጠውን ተልዕኮ ማሳካት በሚያስችል አግባብ እንዲደራጅ ሃሳብ ቀርቧል።
"ተቋም ከሁኔታዎች ጋር የሚለዋወጥ ኃላፊነት ያለው፣ የሚወለድ፣ የሚያድግ፣ የሚታመም የሚታከም ደግሞም የሚሞት በመሆኑ ሰዋዊ ባህሪውን ተላብሶ እንዲቀጥል ያለመ ነው" ብለዋል።
ተቋም ማለት ቋሚ ማለት አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ የተዋቀረው የካቢኔ አደረጃጃት የታሰበውን የእድገት ጉዞ የሚያሳካ እንደሚሆን እምንት እንዳላቸው ገልፀዋል።
ምክርቤቱም የተሻለ አደረጃጀት ውስጣቸውን ፈትሸው አመራራቸውን እንዲያጠናክሩና የውጭ ጉዳይ ሚንስትር የሚሰራው ሪፎርም በተሰናሰለና ፈጣን ጉዞ የአስፈፃሚ አካላት የአደረጃጀት ጥናት ለምክርቤት ቀርቦ በጠቅላይ ሚንስትሩ የቀረበው ስለተደገፈ ጥያቄ ለሚያቀርቡ ዕድል ተሰጥቷል።
የተለያዩ ጥያቄዎች ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ባቀረቡት በመንግስት መስሪያ ቤቶች ስልጣን እና ተግባር ማሻሻያ ረቂቅ ላይ እየቀረቡ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የደን እና አካባቢ ሚኒስትር ወደኮሚሽንነት ዝቅ መደረጉ ኢትዮጵያ እከተለዋለሁ ከምትለው አረንጓዴ ምጣኔ ኃብት ጋር አይጋጭም ወይ? ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መስሪያ ቤቶችን በደንብ የማቋቋም እና የማጠፍ የበዛ ስልጣን አልተሰጠውም ወይ? የሚሉ ይገኙባቸዋል።
የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ቁጥር ከሃያ ስምንት ወደሃያ እንዲያንስ የተደረገ ሲሆን ይህም ወጭ ቆጣቢመሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት እንደሚያስችል ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ተናግረዋል። የመንግስት አስፈፃሚ አካላት ስልጣን እና ተግባር ለማሻሻል የቀረበ ረቂቅ አዋጅ 1097/211 በሙሉ ድምፅ ፀድቋል።
በአዋጁ መሰረት የተቋቋሙት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች 19 ሲሆኑ የፕላን ኮሚሽን ደግሞ 20ኛው የካቢኔ አባል መስሪያ ቤት ሆኖ ፀድቋል፡፡
1. ሰላም ሚኒስቴር- ወ/ሮ ሙፈሪያት ካሚል
2. የአገር መከላከያ ሚኒስቴር -ኢንጂነር አይሻ መሀመድ
3. የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር - አቶ አህመድ ሺዴ
4. የግብርና ሚኒስቴር -አቶ ኡመር ሁሴን
5. የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር -ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገ/ብረእግዚያብሔር
6. የገቢዎች ሚኒስቴር - ወ/ሮ አዳነች አቤቤ
7. የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር - ዶ/ር ጌታሁን መኩሪያ
8. የትራንስፖርት ሚኒስቴር - ወ/ሮ ዳግማዊት ሞገስ
9. የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር -አቶ ጃንጥራር አባይ
10. የትምህርት ሚኒስቴር -ዶ/ር ጥላዬ ጌቱ
11. የማዕድና ነዳጅ ሚኒስቴር- ዶ/ር ሳሙኤል ሁርቆ
12. የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር - ወ/ሮ ሒሩት ወልደማርያም
13. የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር- ወ/ሪት የአለም ፀጋየ አስፋው
14. የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር- ዶ/ር ኤርጎጌ ተስፋየ
15. የባህልናቱሪዝም ሚኒስቴር - ዶ/ር ሒሩት ካሳው
16. ጠቅላይ አቃቤ ህግ - አቶ ብርኃኑ ፀጋየ
17. የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር - ዶ/ር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ
18. የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር- ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ
19. የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር -ዶ/ር አሚር አማን
20. የፕላን ኮሚሽን- ዶ/ር ፍፁም አሰፋ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተሿሚ ሚኒስትሮች ሌብነትን የሚፀየፍ፣ ቅንነት የተሞላበት ስርዓትን የሚዘረጉ እንዲሆኑ ለሰራተኞች ቅርብ እንዲሆኑ የለውጥ ሂደትን (ሪፎርምን) በራሳቸው የሚያመጡ፥ የስራ ሰዓትን የሚያከብሩ ትጉሃን እንዲሆኑ ስቆ ማስተናገድን፣ አገልጋይ መሆንን፣ የሰራተኞችን ሸክም የሚረዱ እንዲሆኑ ፕሮቶኮል የሚያስጠብቁ፣ ስነ ምግባርን የሚያሰርፁ እንዲሆኑስብሰባ በመቀነስና ብዙውን ጊዜ በስራ የሚያሳልፉ እንዲሆኑ መመሪያ ሰጥተዋል።
ከዕለቱ አጀንዳዎች አንዱ የነበረውን የክብርት አፈ ጉባዔዋን የስራ መልቀቂያን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተቀብሎታል።
የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር የታጠፈ ሲሆን፤ በስሩ ይከወኑ የነበሩ ሥራዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስር የሚቋቋም የፕሬስ ቢሮ የሚፈፀሙ ይሆናል።በኮሚሽን ደረጃ የተቋቋሙ ተቋማት ደግሞ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን፣ የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን፣ የአካባቢ ደህንነትና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን፣ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኮሚሽን፣ የፕላንና ልማት ኮሚሽን ና ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ናቸው።