አልሻባብ በሶማሊያ፡ አሜሪካ ባደረሰችው የአየር ጥቃት 60 ሚሊሻዎች ተገደሉ
60 የአልሻባብ ሚሊሻዎች አሜሪካ ባደረሰችው የአየር ጥቃት እንደተገደሉ የአሜሪካ የወታደር ኃይል አስታውቋል።
ይህ ጥቃት ሀራርደሬ በሚባል አካባቢ የደረሰ ሲሆን ንፁሀን ዜጎችም እንዳልተገደሉ መግለጫው ጨምሮ አትቷል።
ምንም እንኳን የአሜሪካ ኃይል ንፁሃን ዜጎች ላይ ጥቃት አላደረስኩም ቢልም የብዙ ንፁኃን ህይወት እንደተቀጠፈ የቢቢሲ ዜና ክፍል የአፍሪካ ኤዲተር ዊል ሮስ ዘግቧል።
አሜሪካ ጨምራ እንደተናገረችውም ይህ ጥቃት ከሶማሌ ኃይል ጋር በጥምረት የተፈፀመ ሲሆን የአልሻባብንም አከርካሪ ለመምታት ነው ተብሏል።
•የአዲስ አበባ ወጣቶች በሳምንቱ መጨረሻ እንደሚለቀቁ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ
•ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድን ለመግደል በመሞከር የተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ቀጠሮ ተጠየቀ
•"የመሰረታዊ ፍጆታ እጥረት ካጋጠመን ዘጠነኛ ቀናችን ነው"
መግለጫውም ጨምሮ እንዳተተው በአውሮፓውያኑ 2017 100 ሚሊሻዎችን ከገደለው ጥቃት ቀጥሎ አስከፊው እንደሆነ ነው።
ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለው አልሻባብ በጉዳዩ ላይ ምንም አስተያየት አልሰጠም።
"አልሻባብ የሶማሌ ህዝብ ላይ ሊያደርሰው የሚችለውን ጥቃት ለመቀነስ በማሰብ ከአለም አቀፍ አጋሮቻችን ከሶማሌዎች ጋር በመሆን በመስራት ላይ ነን" በማለት የአሜሪካ በአፍሪካ ዕዝ ኃላፊ ተናግረዋል።
የአሜሪካ ኃይል ከሁለት አስር በላይ ጥቃቶችን በዚህ አመት ብቻ እንዳደረሱ የአሶሼትድ ፕሬስ ዘገባ ያሳያል።