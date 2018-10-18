ኬንያዊው አትሌት እጁን ለፖሊስ ሰጠ የሚሉን ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ
በአዲስ አበባ ከተፈጠረው የፀጥታ ችግር ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውለው በጦላይ የቆዩ አንድ ሺህ አንድ መቶ ሰባ አራት ወጣቶች ዛሬ ስልጠና መጨረሳቸውን የሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘገቡ።
ወጣቶቹ እራስን ከወንጀል ስለማራቅ እና ሃገራዊ አንድነትን የተመለከቱ ስልጠናዎችን ተሰጥቷቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ የማጓጓዝ ስራ ተጀምሯል ተብሏል።
ኬንያ
ታዋቂው ኬንያዊ የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ኪፕቾጌ ኬኖ ከሙስና ጋር በተያያዘ እጁን ለፖሊስ ሰጠ።
ከሁለት ዓመት በፊት ወንድ ልጁን ወደ ሪዮ ኦሎምፒክ ለመላክ 25 ሺ ዶላር አባክኗልም ተብሏል።
• ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወታደሮቹ ድርጊት ተበሳጭተው እንደነበር ተናገሩ
ላይቤሪያ
የላይቤሪያ የገንዘብ ሚኒስቴር ሰራተኞች ቀለም ያላቸው ተቀጣይ ጸጉሮችን እንዳይጠቀሙ ሊከለክል ነው።
ሕጉ ተግባራዊ ሳይደረግ ብዙ ላይቤሪያውያን ተቃውሟቸውን እገለጹ ነው።
ደቡብ አፍሪካ
ሁለት ነጭ ደቡብ አፍሪካዊያን ገበሬዎች የ16 ዓመት ታዳጊ በመግደል ወንጀለኛ ተባሉ።
ሁለቱ ሰዎች የሱፍ እህል ሰርቋል በሚል ታዳጊውን ከጭነት መኪና ላይ ገፍትረው በመጣላቸው ነው ህይወቱ ያለፈው።
አፍሪካ/እሲያ
ዓለማ አቀፉ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል ጾታዊ ጥቃት ፈጻሚዎች ሥራ እንዳያገኙ የሚቆጣጠር የመርማሪዎች ቡድን በአፍሪካና እሲያ ሊያሰማራ ነው።
ውሳኔው ላይ የተደረሰው በተለያዩ ሰብአዊ ድርጅቶች ውስጥ በሚሰሩ ሰዎች የሚፈጸሙ ጸታዊ ጥቃቶች በመበርከታቸው ነው ተብሏል።
እንግሊዝ
እንግሊዝና ስኮትላንድ ውስጥ ህጻናትን ትንንሽ ካርቶኖች ውስጥ ማስተኛት ከደህንነት አንጻር ምንም ችግር የለውም እየተባለ ነው።
ካርቶኖቹ ከአልባሳትና ብርድልብስ ጋር አብረው ስለሚሸጡ እንደ አልጋ ሆነው ማገልገል እንደሚችሉ ተገልጿል።
ሜክሲኮ
የሜክሲኮ ሴቶች እግር ኳስ አቀንቃኝና መስራች በመባል የምትታወቀው ማርቤላ ኢባራ ተገደለች።
ሬሳዋ ላይ ምርመራ እየተደረገበት ሲሆን፤ ድብደባና እንግልት ደርሶባት እንደነበረ ፖሊስ ገልጿል።
• "የመከላከያ ሚኒስቴርን በተሻለ መልኩ መምራት ይቻላል" ኢንጂነር አይሻ መሀመድ
ጃፓን
የጃፓኑ ቴሌኮም ኩባንያ ዶኮሞ 47 ግራም የሚመዝን እጅግ አነስተኛ ተንቀሳቃሽ ስልክ በገበያ ላይ አዋለ።
ስልኩ የድምጽ ጥሪ ከማድረግና የጽሁፍ መልእክት ከመለዋወጥ ውጪ ብዙም አገልግሎት እንደማይኖረው ተገልጿል።