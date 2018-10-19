አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ እሁድ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለስ የተመለከቱና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
ኢትዯጵያ
• ከሁለት ዓመት በፊት በሪዮ ኦሎምፒክ የተቃውሞ ምልክት ያሳየው አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ በመጪው እሁድ ወደ ሃገር ቤት እንደሚገባ ለቢቢሲ ተናገረ።
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽንና የኦሎምፒክ ኮሚቴ ከዚህ ቀደም የጀግና አቀባበል እንደሚደረጉለት ገልጸው ነበር።
• በሶማሌ ክልል የሚገኘው የኦጋዴን ማረሚያ ቤት ውስጥ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ለማጣራት ምርመራ እንዲጀምር ሂዩማን ራይትስ ዎች ጠየቀ።
በድርጅቱ የተለቀቀው ተንቀሳቃሽ ምስል ተጎጂዎችንና የማረሚያ ቤቱን አንዳንድ ክፍሎች ያሳያል።
• ፖሊስ: አብዲ ሞሐመድ ዑመር ከእስር ቤት ለማምለጥ ሞክረዋል
ኬንያ
• ዘረፋ ፈጽመው ሊያመልጡ የነበሩ ሁለት ዘራፊዎችን ለብቻው በቁጥጥር ስር ያዋለው ኬንያዊ ፖሊስ ከፍተኛ አድናቆት እያገኘ ነው።
ኦምባቲ የተባለው የፖሊስ አባል ለምሳ እረፍት ላይ ሳለ አንድ ሰው ከመኪና ተወርውሮ ወድቆ እርዱኝ የሚል ድምጽ ሲያሰማ ፈጥኖ እርምጃ እንደወሰደ ተናግሯል።
አልጄሪያ
• በአልጄሪያ ሴት የመንግስት ሰራተኞች ፊታቸውን ሸፍነው ወደ ስራ እንዳይመጡ የሚከለክል ህግ ወጣ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አህመድ ኦያህያ ህጉ በአፋጣኝ ተግባራዊ እንዲደረግ ቀጠን ያለ ትእዛዝ አስተላልፈዋል።
• ጠበቃ ሔኖክ አክሊሉና ሚካኤል መላክ እንዲለቀቁ አምነስቲ ጠየቀ
ቡርኪና ፋሶ
• በሺዎች የሚቆጠሩ በላብራቶሪ የተሻሻሉ ትንኞች ቡርኪና ፋሶ ውስጥ ሊለቀቁ ነው።
ትንኞቹ ወባ አስተላላፊ የሆኑትን የወባ ትንኞች ለማጥፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ተብሏል።
ሜክሲኮ
• ሜክሲኮ ከጓቲማላ ወደ ሃገሯ ለመግባት በጉዞ ላይ ነበሩ ስደተኞችን ለመቆጣጠር በመቶዎች የሚቆጠሩ ፖሊሶችን ወደ ድንበር አካባቢዎች ላከች።
ሜክሲኮ ይህን ያደረገችው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስደተኞቹ ወደ አዋሳኝ ድንበር ከተጠጉ ወታደራዊ እርምጃ እንደሚወስዱ ከተናገሩ በኋላ ነው።
• መስመር ያልያዘው የኢትዮ-ኤርትራ የንግድ ግንኙነት ወዴት ያመራል?
ቻይና
• ቻይና እ.አ.አ ከ2006 በኋላ ዝቅተኛ የተባለውን ኢኮኖሚያዊ እድገት አስመዘገበች።
የሃገሪቱ ስታቲስቲክስ ቢሮ ባወጣው መረጃ መሰረት በዚህ ዓመት ኢኮኖሚው 6.5 በመቶ ብቻ ነው ማደግ የቻለው።
አውስትራሊያ
• በአውስትራሊያ የምትገኝ አንዲት ሴት ካንሰር ታምሜያለሁ ብላ በማጭበርበር እርዳታ ከሚያሰባስብ ድህረ-ገፅ 55 ሺ ዶላር በመቀበሏ ክስ ተመስርቶባታል።
የ27 ዓመቷ ሉሲ ዊይላንድ የማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም የማህፀን ካንሰር በሽታ ጋር እንዴት እየታገለች እንዳለችም በተደጋጋሚ ትፅፍ እንደነበር ፍርድ ቤቱ ገልጿል።
ጃፓን
• ጃፓን እና አውሮፓ በጋራ ለጥናት የሚያገለግል መንኩራኩር ወደ ሜርኩሪ ሊያመጥቁ ነው።
መንኩራኩሩ ብዙዎች ማወቅ የሚፈልጓትን ቀይ ፕላኔት በደንብ ለመመርመር ይረዳል ተብሏል።
ህንድ
• ህንድ ውስጥ አንድ ባቡር የተሰበሰቡ ሰዎች ላይ ተገልብጦ ቢያንስ 50 ሰዎች ሲሞቱ፤ 200 ደግሞ መጎዳታቸው ተገለጸ።
ተጎጂዎቹ የሂንዱ ፌስቲቫል የሆነውን ዱሼራ በአል አከባበር ተሰብስበው እየተከታተሉ ነበር።