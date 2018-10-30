100 ያህል ታካሚዎችን ገድሏል የተባለው ጀርመናዊ ነርስ ጉዳይ ቁጣ ቀስቅሷል
ጀርመናዊው ግለሰብ ነርስ ሳለ 100 የሚሆኑ በሽተኞችን አውቆ ገድሏል በሚል ክስ ተጠርጥሮ ለፍርድ ሊቀርብ መሆኑ ተሰምቷል።
ኒየልስ ሆግል የተባለው የ41 ዓመት ጎልማሳ በሰሜን ከጀርመን በሰራባቸው ሁለት ሆስፒታሎች ውስጥ ክፉኛ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ማከም ዋነኛ ተግባሩ ነበር።
መርማሪዎቹ እንደሚሉት ሰውዬው የታካሚዎቹን ሕይወት ያጠፋው ከጎዳቸው በኋላ በማከም የሥራ ባለደረቦቹን በልጦ ለመገኘት ሲል ነው።
ሰውዬው በሥራ ወቅት ሳለ ባጠፋው ሕይወት ሳቢያ ተፈርዶበት የዕድሜ ልክ እሥራት ላይ የሚገኝ ቢሆንም የ100 ሰዎች ነብስ እጅህ ላይ አጥፍተሀል በሚል ሌላ ክስ ተመሥርቶበታል።
በፈረንጆቹ ከ1999 - 2005 ባለው ጊዜ ነው ግሰለቡ የታካሚዎቹን ነብስ ያጠፋው ተብሏል።
የቢቢሲዋ ጄኒ ሂል ከበርሊን እንደምትለው የሰውዬው ጉዳይ የሃገሪቱን ጤና ሚኒስቴር ሁላ ሳይቀር ጭንቅ ውስጥ ከቷል፤ እንዴት ግለሰቡ ቁጥጥር አይደረግበትም የሚሉ ቁጣዎች ከዚያም ከዚህም መደመጣቸውን ተከትሎ።
ሰውዬው ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የታዬ የሃገሪቱ 'ገዳይ' ሰው ይሆናል እየተባለ ነው።
መርማሪዎቹ «ኧረ እንደውም የገደላቸው ሰዎች ቁጥር ከዚህም ይልቃል፤ ሬሳቸው የተቃጠለ በመኖራቸው ማጣራት አልቻልንም እንጂ» ብለዋል።
ግለሰቡ የዛሬ 13 ዓመት የሃኪም ትዕዛዝ ያልተሰጠበት መርፌ አንድ በሽተኛን ሲወጋ ተገኝቶ ሰባት ዓመት ታሥሮ ተፈቷል።
የዛሬ አራት ዓመት ገደማ ደግሞ በሁለት ግድያዎች ተጠርጥሮ ወንጀለኛ ሆኖ በመገኘቱ የዕድሜ ልክ እሥራት ተፈርዶበታል።
«ከልቤ ይቅርታ እጠይቃለሁ» ያለው ግለሰቡ ፤ተጨማሪ ምርመራ እንዲደረግበት ተደርጎ ነው ሌሎች ተጨማሪ ነብሶች በእጁ ሳይጠፉ እንዳልቀሩ ሊጠረጠር የቻለው።
ይሰራባቸው በነበራቸው ሆስፒታሎች ግለሰቡ ተረኛ በሆነ ወቅት የሞት ቁጥር እንደሚጨምር ኋላ ላይ የተሠራ ጥናት አሳይቷል።